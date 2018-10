“Dictadura” sindical: expulsan a dos transportistas de su organización por inscribirse al FRI en Shinahota

Chapare boliviano. “En el Chapare ningún otro partido que no sea el MAS puede realizar actividad política”, advirtió el dirigente cocalero Edwin Romero. Una masiva marcha de afines al MAS en ese municipio advirtieron que no permitirán el ingreso de los partidos de oposición. La mesa de inscripción de la agrupación que tiene como candidato a Carlos Mesa tuvo que cerrar.

Expulsan a dos transportistas de su organización por inscribirse al FRI en Shinahota

Marcha de organizaciones afines al MAS en Sinahota. Foto: Radio Kausachun Coca.

La Paz, 14 de octubre (ANF).- El sindicato de transporte 25 de noviembre, afín al Movimiento al Socialismo (MAS), en Shinahota expulsó a dos de sus afiliados, por inscribirse en el Frente de Izquierda Revolucionario (FRI), que tiene como candidato a la presidencia a Carlos Mesa.

La información fue proporcionada a ANF por el máximo dirigente de la Federación de Centrales Unidas que es parte de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Edwin Romero.

“Sí, han sido expulsados. Tenemos dos organizaciones de transporte 8 de marzo y 25 de noviembre. Su cabeza como dirigente estaba ahí inscrito”, declaró Romero, al referirse que el dirigente del sindicato 25 de noviembre se había registrado en los libros del FRI.

El sindicato ya tomó cartas sobre el asunto, mediante un voto resolutivo hizo conocer la expulsión del dirigente y de otro afiliado, comentó, al reiterar que en la zona no permitirán el ingreso de los partidos tradicionales.

Este domingo, en el municipio de Shinahota se realizó una masiva marcha para advertir que no pueden realizar actividad política otros partidos políticos y de identificarse alguno serán expulsados y se les obligará a levantar su mesa de inscripción.

Durante la movilización arengaron “que salgan a ver los que inscriben”, refiriéndose a los militantes del FRI que está semana habían colocado una mesa para la inscripción de seguidores del expresidente Mesa.

Pero no pudieron continuar con su labor, porque el viernes un grupo del MAS llegó en un vehículo oficial, y de manera violenta arrebató y robó un cartel del candidato presidencial por el FRI.

“Han desaparecido, ya no están”, declaró Romero, añadió que de manera “caprichosa” abrieron ese puesto de registro ya que en el Chapare ningún otro partido que no sea el MAS puede realizar actividad política.

“Una notificación he mandado mediante el municipio y la Policía, pero no nos han escuchado. La nota dice clarito, que no permitimos esas mesas y que necesariamente tienen que levantar su mesa y abandonar”, precisó el dirigente a ANF.

Insistió que envió dos notas al responsable de la mesa del FRI, pero como no fue escuchado las organizaciones decidieron realizar una marcha y terminó con un cabildo pacífico, “tampoco hemos maltrato a nadie”, sostuvo.

Reconoció que hay “unas cuantas personas” interesadas en inscribirse por el partido de Carlos Mesa, pero que la gente de “inteligencia” de la zona advierten inmediatamente de estos hechos.

Romero sostuvo que deben cumplir las resoluciones de su congreso, porque se constituyen en un mandato, si no lo hacen las organizaciones sociales y los dirigentes también les “maltratan”, por dejar que se realicen estas actividades que están prohibidas.

Este domingo, el candidato del FRI Carlos Mesa exigió al presidente Evo Morales como máximo dirigente de las Seis Federaciones de Cocaleros ordene a sus dirigentes que respeten la democracia.