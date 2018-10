Diputado Henrry Cabrera dice que jamás tocaría a una mujer

El diputado Henrry Cabrera, que ayer fue denunciado por violencia doméstica por su expareja, señaló que se presentará ante las autoridades para responder y hacer su ‘descargo’.

Tras la denuncia de agresión física contra el diputado del MAS, Henrry Cabrera, esta mañana el también presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña brindó una conferencia de prensa en la que negó las acusaciones y dijo a los colegas que pidieron su renuncia que le permitan defenderse ante el Ministerio Público.

Karen D., la mujer que denunció a Cabrera, por agresión física y psicológica, ratificó este miércoles que fue víctima de constantes agresiones durante el tiempo que convivieron como pareja.

“Prácticamente toda mi vida viví con mi madre, yo jamás tocaría a una mujer, no entiendo cuales son los motivos que ha derivado para que ella pueda hacer esta denuncia, no sé que hay detrás, me sorprende bastante, porque teníamos una buena relación”, declaró Cabrera.

El diputado indicó que tuvo una muy buena relación con la mujer que ahora lo denuncia, quien era la encargada de su agenda y de quien dijo, es una excelente trabajadora.

La expareja del diputado Cabrera, durante una entrevista en Unitel, dijo que fue víctima desde hace un año y que no se animaba denunciarlo por que él ostentaba el poder del cargo político que tiene pero que, sin embargo, se animó a hacerlo gracias al apoyo de su familia.

Dijo que la última agresión grave que sufrió de manos de Cabrera fue en agosto. “Ni siquiera discutimos, simplemente me empezó a golpear, aquella vez me golpeó con su puño, en otras ocasiones siempre él me golpeaba con su cinturón. Él es una persona celosa y posesiva”, declaró Karen en el programa La Revista.

