El FRI critica “argumentos” del MAS para agredirlos por buscar más militantes

El coordinador departamental del FRI en Santa Cruz, Gustavo Pedraza, confirmó que existe una posible alianza con Carlos Mesa y Sol.Bo para las elecciones, indicó que se analiza quién acompañaría a Mesa para el binomio presidencial.

Asimismo, no descartó una unión política con los Demócratas y/u otros partidos opositores al MAS, además, criticó el accionar de algunos partidarios del Movimiento Al Socialismo, que agredieron a miembros del FRI en el Trópico y Santa Cruz, afirmó que los argumentos para no dejarlos buscar más miembros no son válidos.

Fuente: unitel.tv