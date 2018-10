El retorno de Djokovic: de la crisis deportiva y personal que puso en duda su carrera a quedar a un paso de recuperar el N°1

“En el sentido profesional, es definitivamente uno de mis mayores éxitos por una simple razón: porque en los últimos dos años he pasado por la lesión del codo y otras muchas situaciones que han dificultado mi carrera. En las últimas semanas el puzzle, por así decirlo, se ha arreglado para mí en el sentido táctico, técnico, psicológico y en el juego. He logrado establecer equilibrio sobre mí mismo y mis emociones, y reforzar mi juego en el terreno, y eso me lo demostré a mí mismo en ese partido contra Nadal”, apuntó entonces.