En Baisa afirman que no hay fractura con Bolívar

El gerente general de Baisa explicó que el mayor objetivo que se tiene es conseguir el campeonato del Clausura. Señaló además que se trabaja en entregar las oficinas en el edificio Mario Mercado.

La administradora de Bolívar, Baisa SRL, a la cabeza de su presidente Marcelo Claure, indicó que la relación con la academia paceña es fructífera y que no existe fractura con la actual dirigencia. El titular de Baisa sostuvo reuniones con Dardo Gómez gerente general y Guido Loayza presidente del club paceño en Estados Unidos.

“No hablamos en ningún momento de la revisión del contrato con Bolívar, Marcelo publicó en Twitter un comentario muy personal. El objetivo es estar unidos, porque tenemos muchas cosas por hacer. Tenemos diez años para seguir trabajando por Bolívar”, manifestó Dardo Gómez gerente general de Baisa.

Sobre el actual estado en que se encuentra Bolívar, Gómez explicó que la realidad de los académicos es prometedora, el club paceño no tiene deudas y solo piensa en conseguir mayores objetivos futbolísticos.

“Cuando llegó Marcelo a Bolívar, el estadio de Tembladerani tenía 14 anotaciones preventivas, Bolívar ya no era el dueño, el centro comercial Mario Mercado, tenía 22 anotaciones. En esa época había varios abogados que ya indicaban que esos predios no le pertenecían más al club. Hoy no tenemos deudas, estamos trabajando en la entrega de oficinas, en un corto tiempo se hará realidad“, afirmó el gerente de Baisa.

Gómez a la vez afirmó que nunca hubo una fractura con la dirigencia del club. “Hay una divergencia de opiniones, pero todos apuntamos al crecimiento de Bolívar. Por ahora estamos enfocados en salir campeones a fin de año”, finalizó Gómez.

Fuente: diez.bo