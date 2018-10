Algunos consideran que ya no es correcto.Desde el inicio de su carrera, Enrique Iglesias se ha distinguido por ser uno de los pocos cantantes que se deja querer al ciento por ciento por sus fans, quienes no desaprovechan la oportunidad de abrazarlo, decirle cuánto lo aman, darle regalos, o gritarle en cada concierto cuánto lo desean. Enrique suele agradecer estas muestras de cariño, pero algunos consideran que la manera como las retribuye debería cambiar ahora que es padre junto a Anna Kournikova

Durante su más reciente presentación en Ucrania, una fan subió al escenario para entregarle un obsequio. En medio de la emoción, cuando el intérprete de Por Amarte se disponía abrazarla, la fanática se abalanzó hacia él y comenzó a besarlo. Él le correspondió el gesto, pasando de pequeños besos a uno más largo.

Míralo:

Esta no es la primera vez que Iglesias es así de condescendiente con sus seguidoras y les regalas algunos besos en el escenario. Hace algunos años, en entrevista para Kiss108 explicó “Me emociono cuando subo al escenario. No lo hago todo el tiempo. Necesito estar en un buen mood. Estaba en un buen mood, pero no hubo lengua (de por medio)”.

¿Qué pensará Anna al respecto?

Fuente: E!News