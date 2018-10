Escuchar villancicos sin parar puede ser malo para la salud mental, según expertos

Una tienda con decoración navideña en Egipto (Reuters)

De los más tradicionales como ‘Campana sobre campana’ a los internacionales como ‘All I want for Christmas is you’ de Mariah Carey, los villancicos serán parte de nuestra vida para alegría de algunos y desesperación de muchos otros.

Hay opiniones para todos los gustos pero en lo que coinciden los expertos es que una exposición continuada a los villancicos, como les ocurre a muchos trabajadores durante más de un mes, puede ser agotador para la mente.

En unas declaraciones al portal Sky News, la psicóloga Linda Blair asegura que estos empleados deben aprender a desconectar de estas repetitivas canciones porque, de lo contrario, “no te puedes concentrar en otra cosa. Solo gastas tu energía intentando no escuchar lo que escuchas“.

¿Las razones de este machaque musical? Los retailers lo tienen claro: “Permite a los clientes entrar en el ambiente festivo de la Navidad”, lo que les impulasría a comprar más en estas fiestas, que muchos tachan de consumistas.

Pero las estrategias de atracción de clientes no quedan ahí: la decoración, las fragancias… todo está pensado para que haya mayor gasto.

En cuanto a los clientes, estos tienen opiniones enfrentadas sobre los villancicos. Amor, odio o indeferencia están ahí. En unos días descubriremos si nuestro cerebro sobrevive a este ‘non stop’ navideño.

Fuente: elconfidencial.com