Estados Unidos tiene su parte en la crisis Argentina

Lo que ocurre con el dólar americano en Argentina es algo que tiene una explicación muy lógica.

Cada vez es más común que los argentinos busquen el precio del Eth, del BTC, del dólar (por supuesto) e incluso del oro. Todo para resguardarse en una moneda de cambio que mantenga su valor frente a la divisa local.

Muchos inversores se alejan del selectivo argentino, de la bolsa, de los bancos e incluso del mercado de las Startups para buscar un refugio en las criptodivisas y en el dólar.

El dólar tuvo una subida escandalosa

Desde inicios de año, pero sobre todo desde el pasado mes de agosto, se sufre una crisis económica que no estaba en los pronósticos de ningún economista… al menos no en ninguno de los no considerados anti-Macri.

Por unos meses, Venezuela y Argentina compitieron por ver quién lograba mayor devaluación con más velocidad. O quizás solo daba la impresión de ello.

La diferencia de valor del peso argentino con respecto al dólar americano ha cambiado drásticamente desde el mes de enero. Tanto como una devaluación del 100% ¡en 7 meses!

El mercado local reaccionó rápidamente a las primeras de cambio y muchos inversionistas argentinos comenzaron a retirar su dinero; siguiendo los pasos de los inversores internacionales.

Pero, ¿por qué?

Algunos analistas dejan ver que la responsabilidad de todo la tiene Mauricio Macri por diversos errores cometidos:

Proteccionismo

Ajustes graduales

Falta de sinceridad

Todo esto aunado a que la credibilidad del presidente es casi de cero; y no necesariamente gracias a él, si no a quienes le precedieron antes con políticas populistas dañinas en diversos sentidos.

Por momentos parece que no hay fe o esperanza. Sencillamente la palabra de la figura presidencial ha perdido peso, sobre todo en materia económica.

Pero incluso las criptomonedas podrían estar teniendo algo que ver en este desplome.

Una porción de inversores tradicionales están comenzando a moverse en el mundo del Bitcoin y las divisas digitales, cambiando su capital hacia las wallets y los exchange para adquirir criptodivisas antes que se venga la subida que vaticina para finales de año.

No obstante, economistas y analistas políticos con miras hacia los temas internacionales han señalado que el problema puede estar fuera de las fronteras de Argentina.

El ritmo de este tango suena en USA

En medio de la guerra comercial China vs. EEUU y los ajustes económicos anunciados por el presidente Trump y su gabinete, los Estados Unidos han recuperado mucho poder económico y mucho capital.

La situación ha creado el clima perfecto para afectar a las economías emergentes que más habían destacado en los últimos meses.

Y sorpresa, Argentina está entre esas economías.

El capital está volviendo a Wall Street y a los mercados estadounidenses que han ajustado sus impuestos y tasas de interés, casi como llamando a dinero de los inversores que estaban dentro de economías emergentes.

Es un asunto comprensible.

Quienes aportan las divisas han cambiado una promesa de rentabilidad por la “certeza” de estabilidad y las ganas de formar parte (y sacar un buen tajo) de una “guerra económica” en la era 3.0.

Argentina hace lo posible por recuperarse, pero parece que no es suficiente.

Se han dado anuncios, peor muchos de ellos a destiempo y sin la suficiente claridad que amerita el momento; por lo que los inversionistas no dudaron en soltar sus pesos, así sea solo por unos cuantos meses.

Recientemente Argentina se endeudó con el FMI buscando mayor liquidez, pero esto solo acrecienta la deuda en moneda extranjera, una que se hace más y más difícil de pagar a medida que el peso caiga.

Todo indica que Macri hará malabares para salvar la economía…

O simplemente se aferrará a una moneda fuerte de la única manera decente en la que esto puede hacerse, dolarizando.