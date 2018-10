Exfuncionaria no se arrepiente de haber denunciado el millonario desfalco en el Banco Unión

Hasta el momento la orden de liberación no fue ejecutada, debido a que la jueza Claudia Castro, autoridad interina del Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz, se niega a firmarla.

La exfuncionaria Marihela Valdés. Foto: ANF.

La Paz, 25 de octubre (ANF).- Marihela Valdés, la exfuncionaria del Banco Unión que denunció el desfalco de Bs 36,7 millones en dicha entidad, y que fue encarcelada por ese caso, no se arrepiente de haber denunciado ese ilícito y lamentó que las autoridades judiciales le pongan una serie de obstáculos para su salida de la cárcel.

“No me arrepiento porque sé que he cumplido con mis funciones, yo sé que he cumplido con lo que soy: una persona honesta y profesional y no me voy a arrepentir. Lo que sí me arrepiento es haber confiado en mis jefes, me arrepiento mucho en haber creído que todos eran como mi persona, como las personas que trabajaban conmigo”, manifestó Valdés.

El pasado viernes la jueza Lorena Camacho, en suplencia por un día en el Juzgado Primero Anticorrupción, dispuso la detención domiciliaria para Valdés, previa presentación de requisitos como garantes, arraigo y firma en el biométrico del Ministerio Público.

A la fecha esa orden no fue ejecutada, debido a que la jueza Claudia Castro, autoridad interina del Juzgado Primero Anticorrupción, se niega a firmar la orden de salida. Ella aduce que la jueza Camacho, que la suplió el pasado viernes, dispuso la medida y es ella quien debe firmar la orden de liberación.

“La audiencia la ha llevado la doctora Camacho, ella tiene que suscribir esta resolución con el secretario (a) suplemente en ese acto. Ella dispone el cumplimiento de estas medidas y corresponde a su secretario suplente verificar si se han cumplido estos requisitos”, manifestó Castro.

La jueza Castro dijo este jueves que advirtieron algunas irregularidades en la certificación de los garantes, falta firma del secretario y la orden de salida debe ser firmada por la jueza Camacho.

Frente a esta situación, la defensa de Valdés interpuso una acción de libertad ante el Tribunal Octavo de Sentencia para que se dé curso al cumplimiento de la detención domiciliaria. Al respecto Castro indicó que si esa instancia judicial dispone dar curso a la liberación, entonces firmará la orden de salida.

Johnny Zeballos, abogado de Valdés, informó que el Tribunal Octavo resolvió que debe subsanarse el proceso en un plazo de 24 horas y luego se emitirá lo que corresponde en ley.

“Este Tribunal ha dispuesto que se subsane con todos los errores que tendría algunos documentos como la resolución que le concede la cesación a la detención preventiva”, manifestó.

Acotó que los jueces de dicho Tribunal también indicaron que la jueza Castro tiene competencia para firmar la orden de salida.

Zeballos lamentó que Castro con mentiras siga negando la liberación de su defendida. Espera que hasta mañana Valdés pueda salir de la cárcel.

Finalmente, Valdés indicó que para ella “es duro pasar un año en la cárcel por algo que no he cometido, es bien duro ahora encontrarme con una persona (refiriéndose a Castro), que me está haciendo daño psicológico”.