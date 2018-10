Exigimos que asuman sus responsabilidades

Samuel Doria Medina es presidente de Unidad Nacional

El 1 de octubre, la Corte Internacional de Justicia rechazó la demanda boliviana por el mar. Cinco años de trabajo e ilusión se desplomaron junto con un fallo completamente adverso, que no consideró ninguno de los argumentos nacionales.

Chile salió victorioso y esto implicó una humillación para Bolivia, que era la que había enjuiciado a su vecino y la que había confiado en sus alegatos, al punto de haberse mostrado triunfalista respecto al resultado. Al mismo tiempo estableció un antecedente jurídico y diplomático que resultará muy difícil de revertir para el país.

El proceso, que supuestamente tenía que reducir a Chile a un conjunto de condiciones convenientes para Bolivia, terminó liberándolo de todas las concesiones y de los ofrecimientos que había realizado al país a lo largo de la historia.

¿Cómo es que nos pusimos a nosotros mismos en esta situación? Esta fue la pregunta que martillaba mi mente mientras sufría, como la mayoría de los bolivianos, el dolor de esta derrota. ¿Cómo nos hicimos un daño tan grande a nosotros mismos?

Ese 1 de octubre escribí que si bien Bolivia prevalecería superando esta adversidad, como todas las otras que ha tenido que sortear a lo largo del tiempo, resultaba necesario saber qué había pasado, cuáles eran las razones que nos habían conducido a este resultado tan negativo, qué errores se habían cometido que debíamos superar y nunca más cometer.

Ya han pasado varios días desde que solicité estas explicaciones y éstas no han sido dadas por los responsables políticos y técnicos del proceso. El presidente Evo Morales, el principal inspirador y líder de la demanda, se ha limitado a estrellarse contra la Corte Internacional de Justicia, la que él mismo nos presentó como la respuesta inédita a todos nuestros viejos problemas, el espacio en el que Bolivia por fin se impondría sobre un Chile acostumbrado a no tomar en cuenta y a dilatar la solución de nuestros reclamos.

Al cargar contra la Corte, Morales olvidó quién recurrió a ella en primer lugar. Y olvidó que esta misma Corte, que él ahora ataca, está viendo otro caso en el que Bolivia se halla involucrada: la demanda chilena por el Silala.

Tanto Morales como el agente en La Haya, el expresidente Eduardo Rodríguez, quieren hacernos ver que hay una victoria dentro de la derrota, que el fallo “obliga políticamente” a Chile a negociar. Esto ya es mentirle al pueblo boliviano para salvar la “pega”. No podemos permitirles que insulten así nuestra inteligencia.

Esta ha sido la historia de las relaciones internacionales bajo su mandato. Una historia de demagogia y primacía de un caudillo indiscutido, y ahora “invencible” sobre las necesidades y los intereses del pueblo boliviano.

Todos apoyamos a quienes encargaron y a quienes se encargaron de la demanda. Lo hicimos porque confiamos en ellos, como conductores electos del país y como personalidades con experiencia, y conocimiento sobre la materia. Ellos adquirieron una responsabilidad para con nosotros, a cambio de la cual se beneficiaron con la atención colectiva, la popularidad, el aplauso, incluso el favor político.

Los apoyamos, pero no lo hicimos por nada, sino porque esperábamos que nos condujeran bien, que nos acercaran a los resultados que ellos mismos, sin que nadie se los pidiera, nos habían prometido.

No esperábamos, por supuesto, que fueran infalibles, pero sí que tuvieran la responsabilidad suficiente para advertir a tiempo los graves riesgos que sus decisiones entrañaban, riesgos que en lugar de esto nos ocultaron, como muestra el hecho de que no teníamos –y aún no tenemos– un plan para enfrentar una contingencia como ésta.

No queda más que diseñar otro plan ahora y asegurarnos de que, a diferencia de los anteriores, éste no sea demagógico, ni divisionista; que tome en cuenta las dificultades y esté completamente al servicio del desarrollo del país.

Fuente: paginasiete.bo