Los ex presidentes Eduardo Rodríguez Veltzé, Carlos Mesa y Jorge Quiroga, dieron una conferencia desde La Haya, sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que determinó que Chile no tiene obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico. Las ex autoridades coindidieron en que el fallo no impide que se continúen las negociaciones con Chile.