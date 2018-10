Fiscalía cita a Romel Cardozo para que responda por segunda denuncia de la exjueza Patricia Pacajes

Romel Cardozo, quien grabara y filtrara el audio en el que la exjueza Patricia Pacajes habla de la inocencia del médico Jhiery Fernández en el caso del bebé Alexander, comparecerá este martes ante la Fiscalía por una segunda denuncia planteada por la exjueza, esta vez por violencia intrafamiliar o doméstica.

“El fin del Ministerio Público es encarcelar al que ha llevado la noticia, o sea qué triste que en este país haya que detener al que lleva la noticia, y creo que no le dan mucha bola a la noticia”, cuestionó Cardozo ante la posibilidad de ser aprehendido tras prestar su declaración.

La denuncia de Pacajes contra Cardozo fue planteada la pasada semana. Es la segunda que enfrenta luego que la exjueza el 22 de septiembre lo denunciara por asociación delictuosa al presuntamente haberla drogado para grabar sus declaraciones. Fue citado para las 09.00 de este martes y aseguró que se presentará.

En marzo pasado, Pacajes y los jueces Roberto Mérida y Gladys Guerrero sentenciaron a 20 años de cárcel a Fernández por la violación del bebé de ocho meses Alexander en noviembre de 2014, en el exHogar de Niños Virgen de Fátima, ubicado en la zona Sur de La Paz. El caso dio un giro inesperado cuando el 17 de septiembre salió a la luz pública el audio en el que la administradora de justicia habla de la inocencia de Fernández y de presiones.

“Ella (Pacajes) denuncia que yo la insulté, pero quiero que ella demuestre cuándo la he insultado, el fondo del tema no es que Romer Cardozo la insultó o no, el fondo es que las personas que han mandado al doctor Fernández a la cárcel tienen que dar la cara por lo que han hecho, por la injusticia cometida en este caso y que se deje descansar a este angelito Alexander”, dijo Cardozo en una entrevista en la emisora Compañera.

Aseguró que ante el Ministerio Público solo dirá su verdad, aquella -dijo- que está escrita y que dio la detención domiciliaria a Fernández, tras permanecer casi cuatro años en el penal de San Pedro de La Paz.

Cardozo y Pacajes, según contó una amiga en común, eran pareja. (15/10/2018)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz