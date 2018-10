Gálvez: “No tuvimos ni un mes de trabajo, no hay apoyo”

“Portugal estuvo entrenando desde hace dos años para estos Juegos, tuvieron amistosos. Nosotras no llegamos a entrenar ni un mes, apenas un amistoso provincial hemos tenido”, dijo entre lágrimas la capitana y goleadora de la selección nacional, María Cristina Gálvez, después de que Bolivia perdió ante Portugal por 16-2 en la semifinal de los III Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Si bien Bolivia llegó a los Juegos gracias a un sorteo que realizó la FIFA, las futbolistas, pese al poco trabajo que tuvieron y la improvisación para conformar la selección, demostraron que tenían talento y llegaron a estar entre las cuatro mejores del mundo, un hecho ya por demás meritorio para las jugadoras.

Portugal desarmó todas las virtudes de Bolivia, virtualmente eliminó a Gálvez, con una doble marcación y mostró su mejor juego con un equipo compacto, fuerza y mucha coordinación entre sus integrantes.

Ya después de superar el trago amargo, Bolivia tendrá que rearmarse y plantear el juego ante un rival conocido, España, a quien enfrentarán mañana desde las 14:30 HB, por la medalla de bronce.

España fue el primer rival de Bolivia, con el que cayó por 9-2. Mañana, las dirigidas por Ronald Pacheco tendrán la oportunidad de cobrarse la revancha.

“Siento que di todo de mí, hasta lo último. Voy a seguir dando todo, porque falta todavía. Podemos pelear por el bronce, porque no está todo perdido”, dijo Gálvez.

La jugadora advirtió que, con el “poco entrenamiento” que tuvieron, llegar hasta las semifinales ya es un logro grande, a tiempo de lamentar el poco apoyo que recibieron.

“Es harto llegar hasta acá, creo que si nos daban más apoyo, podíamos haber llegado más alto. Porque la verdad es que nosotras no tuvimos apoyo, teníamos que salir de nuestros trabajos o de estudiar, para recién ir a entrenar”, aseguró la jugadora que encantó con su destreza a la prensa internacional, quien incluso dijo que prácticamente el equipo completo se conoció en el aeropuerto.

“No tuvimos ni una concentración, directo todas fuimos al aeropuerto y ahí nos encontramos. No es nada fácil, pero logramos estar entre las cuatro mejores del mundo, dejamos tantos países atrás con el poco entrenamiento que hemos tenido; nosotros hemos venido a pelear y dar nuestro mejor esfuerzo, con lo poco que nos han dado”, reiteró.

Gálvez recordó que como todo deportista nacional, pese a la falta del respaldo, uno sale y representa al país con todo su esfuerzo para poder “sacar el nombre de Bolivia en alto”.

La hinchada boliviana no defraudó a ese esfuerzo, porque hicieron largas colas para poder ingresar al coliseo y apoyar a la selección nacional.

“Muy feliz, por el apoyo, porque a pesar del resultado adverso que teníamos, ellos no dejaron de gritar, no dejaron de alentarnos. Los bolivianos tenemos un corazón grande y por eso no les pido disculpas, porque a pesar del esfuerzo, no pude darle una victoria más a Bolivia”, puntualizó.

EMPIEZA EL MTB CON CADENAS ROTAS

El ciclismo dejó las carreras de ruta para aventurarse en el circuito de mountain bike del Parque Verde de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Ayer arrancó con cadenas rotas por la intensidad que le imprimieron a sus bicicletas los atletas en el recorrido corto e intenso por los bosques de Palermo, donde el sol calentó las pistas y brindó energía extra para espectadores y atletas.

Por el lado de los hombres, el británico Harry Birchill ganó la competencia y sumó valiosos puntos que dejaron a Gran Bretaña en el tercer lugar de la tabla general detrás de Kazajistán y Luxemburgo. En damas, la vencedora fue la austriaca Laura Stigger y colocó a su país en el segundo escalafón de la general detrás de Dinamarca y delante de Kazajistán.

PORTUGAL Y JAPÓN IRÁN POR EL ORO

El seleccionado femenino de Japón dio la nota y se impuso por 3-2 ante España y se enfrentará con Portugal el próximo miércoles en el estadio de Tecnópolis.

Las japonesas, en un partido muy parejo, superaron a las españolas y dieron la gran sorpresa en la semifinal. “Hicimos un gran partido contra un gran rival”, declaro Mai Miyamoto, de Japón.