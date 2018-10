Gioconda Belli y Sergio Ramírez: una nueva canción urgente para Nicaragua

SR — Bueno, por mi parte porque yo viví quince años en el exilio. Pero yo cuando volví a Nicaragua tenía muchas dificultades para salir. En tiempos de Somoza había que tener visa de salida, había que tramitarla: me la negaban. Entonces cada viaje a Nicaragua tenía que calcular un tiempo especial de quedarme para poder tramitar mis papeles. Es decir, no queríamos ir, no fuese que me detuvieran. Entonces por eso vivimos en Costa Rica, vivimos en Alemania. Y para mí es angustioso solo pensar que me tenga que ir otra vez. Es decir, a esta altura del campeonato empezar de nuevo, vivir en el exilio, eso me angustia mucho. Entonces la decisión de nosotros es quedarnos hasta donde se pueda, porque puede ser que en algún momento ya no se pueda. Y eso no va a depender de nosotros pero claro, el día que me amenacen de muerte, me voy.