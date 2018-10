Goni, Evo y fueron 15 años

Mauricio Aira

No pocos autores condenan la corta memoria de los pueblos. Otros reclaman avivar esa memoria como método para afirmar el presente evitando la repetición de errores y más bien, fijando lo positivo hacia un futuro mejor. “las secuelas del entierro de la memoria que costaron las transiciones democráticas son más evidentes, aunque las FFA se regodean en los privilegios de la impunidad, sostiene Rocío Estremadoiro desde su columena..”.las víctimas de las dictaduras y sus familias todavía mendigando por justicia, delitos no esclarecidos y los autoritarismos en primera plana” sacuden los hombros y simplemente se estornudan en el dictado de la Ley y la Justicia.

Gonzalo Sánchez de Lozada habrá cometido muchos errores políticos, más los llamados crímenes nunca han podido ser probados por jueces de fuera, ni de dentro de Bolivia, por el contrario beneficios como “el bono sol” todavía perduran, como la única vez en la historia que un ciudadano boliviano recibió en mano (lo recibe todavía) una suma no despreciada, mes tras mes, desde los 65 hasta el dia de su fallecimiento. Ese beneficio igual para todos, no pudo ser desvirtuado aún cuando se le cambió de nombre y se dice ser un millón de bonosolistas que asoman a las ventanillas de pago en todo el país. Saben los más ignorantes, que el bono solidario lo inventó Goni y los sucesores en el poder no pudieron quitarlo.

Evo Morales le arrebató el poder. Asesorado por la inteligencia cubana, logró crear una atmósfera irrespirable bajo pretexto como la venta de gas a EEUU por Chile, el asalto al Banco Central (fotografías de billetes para la incineración desde las bodegas, en maletas de cuero) ”es Goni que se está robando el dinero de los boliviano”, como si para vivir fuera de Bolivia necesitase billetes en desuso y una irreparable pérdida de vidas humanas cuando los soldados tuvieron que intervenir en El Alto para proteger un grupo de turistas. Algunos historiadores dicen que Goni jamás debió abandonar Bolivia, sin embargo el Presidente optó por hacerlo en el afán de evitar mayores desgracias. Su carta al Congreso que los medios publican las últimas horas es un testimonio patético del estado de ánimo del Jefe del Estado hace 15 años.