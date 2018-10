Gwyneth Paltrow confesó lo que le dijo su padre para hacerla “bajar a tierra”

“Creo que el matrimonio es algo realmente hermoso, noble y una institución que vale la pena”, declaró la intérprete. “Porque no creo que uno se casa y ya está- Creo que es el comienzo. Creas una tercera entidad, un tercer ser, al cual hay que nutrir y cuidar”, y añadió: “Soy una persona que me gusta estar casada. Me encanta ser esposa y me encanta construir un hogar”.