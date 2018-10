Instagram podrá compartir tu localización con Facebook

Facebook, Instagram y Whatsapp tienen todas un mismo dueño, por lo que no es descabellado pensar que, tarde o temprano, compartirán más datos de los estrictamente necesarios para poder aumentar los lucros.

Aunque en teoría hoy por hoy no se permite que la información de Whatsapp se usa en Facebook o viceversa, sí hay ciertos caminos de información que pueden ser aprovechados a corto plazo, y ahora se ha visto uno especialmente interesante para Facebook.

Según capturas de un prototipo de Instagram, tendremos una nueva configuración de privacidad que le permitiría compartir su historial de ubicación con Facebook. Eso significa que las coordenadas GPS exactas recopiladas por Instagram, incluso cuando no estemos usando la aplicación, ayudarán a Facebook a mostrar anuncios adecuados y recomendar contenido relevante. Los datos etiquetados geográficamente se mostrarán a los usuarios en el registro de actividades de su perfil de Facebook, que incluye mapas diarios de los lugares donde ha estado, semejante a lo que ya hace Google Maps.

Esta combinación de datos podría molestar a los usuarios que desean limitar la vigilancia de sus vidas por parte de Facebook, empresa que ha comentado a TechCrunch que no han introducido actualizaciones a su configuración de ubicación, pero que trabajan en ideas en este sentido que pueden evolucionar con el tiempo o, en última instancia, no ser probadas o publicadas. Instagram no almacena actualmente el historial de ubicaciones, pero si se pone a hacerlo, informarán a los usuarios antes.

En Tc hay capturas de pantalla del investigador móvil Jane Manchun Wong, donde vemos la sección de Privacidad y Seguridad con la opción Historial de ubicación, que permite que los productos de Facebook, incluidos Instagram y Messenger, creen y utilicen un historial de ubicaciones precisas recibidas a través de los Servicios de ubicación en su dispositivo.

Fuente: wwwhatsnew.com