Jennifer Guadalupe Vargas: ‘El cáncer no sabe con quién se metió’

La ‘Cambita en apuros’. Sufrió la pérdida de cabello y la amputación de una pierna. Presenta un proyecto para recaudar fondos.

Hace unas semanas el lente del fotógrafo Adolfo Lino captaban las imágenes de una mujer muy hermosa, que transmitía una seguridad envidiable. Ella era Jennifer Guadalupe “Lupita” Vargas más conocida como “Cambita en apuros”, que desde ayer se encuentra en el Oncológico donde pasará los siguientes 15 días para recibir un tratamiento contra el cáncer, que ya la dejó sin una de sus piernas y sin su cabellera.

“Las quimioterapias que me hacían, para reducir el tumor en mis rodillas, resulta que no eran lo suficientemente fuertes para mí, y fue avanzando a los pulmones sin saberlo, empecé con dos nódulos y ahora tengo 7, van creciendo y aumentando.

Ahora me están haciendo radioterapia para mi muñón, y el tercer y último ciclo de quimioterapia que es más fuerte, con medicamentos muy agresivos, con riesgos de daños irreversibles como, por ejemplo, la anulación de mi fertilidad, entre otro tipo de problemas”, cuenta Lupita, que a pesar de las dificultades sigue cumpliendo metas y desafiando a la enfermedad con su motivadora frase “El cáncer no sabe con quién se metió”. Es la actual imagen de la marca internacional Lika Joyas y también es parte de un calendario inspirador dedicado a todas las personas que buscan fortaleza.

No se rinde y presenta un proyecto de recaudación. Es la cuarta de cinco hermanos y recibe el apoyo incondicional de su familia, que sale adelante con el esfuerzo de su padre que trabaja de taxista y su madre que reside en España. Mañana a las 20:00, en el segundo piso del Beauty Plaza, se realizará la presentación de un proyecto de recaudación de fondos donde se pondrá a la venta turbantes -por parte de Lika Joyas- por la compra de uno se regalará otro a una persona que padezca la enfermedad, y todo lo recolectado será para Lupita. Asimismo, se suman a la causa Pablo Uriarte, que tocará algunas canciones promocionando su doble concierto del viernes, donde el 60% de las ventas será para ella, y estará presente el equipo de LINO Fotografía, presentando el calendario. El evento en el Facebook lleva el nombre de: Un detalle para Lupita y es una convocatoria abierta a todo el público presto a colaborar a voluntad propia.

Viajar para no desfallecer. La “Cambita en apuros” necesita de toda la ayuda posible para viajar al exterior porque el tratamiento para su cáncer no existe en Bolivia. “Me dijeron que debo irme del país, pues a partir del tercer ciclo no puedo recibir otro, realizar otro tipo de tratamiento que no existe en Bolivia, pero sí en los países vecinos. Y yo no soy la única persona en esta situación, como yo hay miles de personas que en esta situación deben dejar su hogar, sus amigos, todo para que le den el tratamiento adecuado”, señaló Lupita.

En su lucha fotógrafos como Lino y sus estudiantes, Fernando Figueroa, José Daniel Lozada, Joana Vittoria y la arquitecta Desirée Claros se sumaron a ayudar. “Hay que luchar con todas nuestras fuerzas para salir adelante, por los sueños, por lo que uno quiere, no dejarse vencer por los problemas. Y es por eso que debemos darnos cuenta que si no podemos salir solos, busquemos ayuda. Y siempre tener una actitud positiva, seguir asombrándonos por las cosas bellas de la vida que a menudo pasan desapercibidas por estar concentrados en lo negativo”, sentenció Lupita.

