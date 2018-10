Karen Tórrez: ‘El objetivo que tengo es estar entre las primeras 20 de todo el mundo’

La destacada nadadora boliviana Karen Tórrez, considerada la mejor del país en la actualidad, tiene como meta seguir ganando medallas y sumando triunfos, esta vez en el continente asiático, y es que en diciembre viajará a China, a una competencia en la que se medirán talentosos atletas de varios países del mundo.

Tórrez ha venido rompiendo récords desde hace varios años. La medallista estuvo hace pocas semanas en Chile, donde batió marcas en los estilos libre y mariposa, incrementando así su reconocimiento internacional. Asimismo, obtuvo varias preseas de plata en los XI Juegos Suramericanos celebrados hace poco en Cochabamba.

La llamada “sirena boliviana”, como todo buen atleta en el mundo tiene una vida disciplinada y metódica, y es seguramente esto lo que le permite conseguir tantos logros para ella y el país.

— Antes de hablar sobre tu próximo viaje al Asia, ¿podrías describir algo sobre la vida que llevas, en el sentido de tu preparación física?

— Evidentemente, en diciembre tengo un campeonato mundial en China y me preparo como he solido hacerlo durante muchos años: entrenando dos turnos de natación por día, de lunes a viernes. Hago gimnasio también, con pesas un día y otro con cardio. En muchos casos lo hago los sábados y a veces incluso domingos. La preparación es relativa según el momento de la planificación. Se regulan los metros, el volumen y la intensidad, según qué tan cerca estás del campeonato.

— En la vida de un deportista hay muchos factores influyentes, ciertamente, y uno de ellos es el psicológico. ¿Tienes alguna preparación previa para tus competencias en este sentido?

— Sí, evidentemente, un gran deportista tiene que tener en cuenta muchos otros factores al momento de competir, y uno de ellos es el factor psicológico. Yo trabajé en la parte psicológica en la época en que estaba en España, que fue antes de los Juegos Olímpicos de Río, con un psicólogo deportivo. Me ayudó bastante en el tema de la visualización y con los asuntos de la ansiedad y de entrar con una activación correcta. Esto quiere decir que no debes entrar ni muy tranquilo o relajado, porque esto no genera la adrenalina suficiente, ni muy nervioso; entonces esto te permite manejar buenos niveles de ansiedad. Hoy por hoy, es un asunto ya de experiencia, no estoy trabajando con ningún psicólogo, pero sigo practicando por mi cuenta algunas cosas que practiqué en España.

— ¿Tú crees que el factor psicológico es algo propio de Europa o que ya es un elemento tenido en cuenta también por los deportistas latinoamericanos?

— Yo creo que el deporte en Latinoamérica ya se está profesionalizando, es decir que ya se trabaja de una manera más integral, pero sí… en Bolivia todavía falta desarrollar eso. Pero sí es algo muy importante, porque yo me di cuenta de que muchas veces entramos a la prueba perdiendo, pensando en que nos van a ganar. No nos damos a nosotros la oportunidad… Entonces, estos años he trabajado también en eso, y me ha ayudado, porque si tú entras pensando en que puedes ganar, vas a ganar, pero de lo contrario, si entras pensando en que vas a perder, reduces tus posibilidades de salir triunfante.

La nadadora valluna en uno de los tantos eventos en los que representó al país. Foto: Alcaldía CBBA

— Hace pocas semanas estuviste compitiendo en Chile, ¿cómo fue la cita deportiva allí y qué récords batiste?

— Competí en las pruebas de 50, 100 y 200 libre, 50 y 100 mariposa y 100 combinado, y batí récords en 50, 100 y 200 libre y en 100 mariposa.

— Ahora cuéntanos sobre tu próxima cita en China…

— Cada año en la natación hay un campeonato mundial, un año se desarrolla en piscina larga, es decir, en la de 50 metros (olímpica), y otro en piscina corta, o sea, en la de 25 metros (semiolímpica). Este año se hará en piscina corta. Esa fue la razón por la que fui a Chile, para hacer marcas para este mundial. La Federación Internacional de Natación da unas marcas mínimas para clasificar y yo clasifiqué con las pruebas de 50 y 100 libre en Chile; tengo la expectativa de poder mejorar aún más estos récords y de entrar a un top 20 a nivel mundial.

— ¿Qué países participan en este campeonato?

— Son bastantes, casi 200. La Federación Internacional de Natación, al llamarlo “mundial”, tiene que contemplar en él a todos los países federados. Pueden participar dos nadadores por prueba; éstas constan de 100 nadadores, más o menos. El objetivo que tengo aquí es estar entre las primeras 20 de todo el mundo.

— ¿Piensas participar en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020? Si es así, ¿te vas preparando para ello?

— Sí, creo que el objetivo final de todo este ciclo son los Juegos Olímpicos. Cuando terminé Río de Janeiro, mi siguiente pensamiento estuvo en Tokio. En consecuencia, todos los campeonatos y competencias en las que participé son, de alguna manera, una preparación para buscar una marca clasificatoria para Tokio. Bueno, faltan dos años… pero espero poder cumplir con ese objetivo, me gustaría mucho poder estar allí, serían mis terceras Olimpiadas.

— Desde el punto de vista de la medallista y deportista que eres, ¿cómo evalúas el nivel del apoyo público y privado —si lo hay— que reciben los atletas que buscan competir afuera levantando el nombre del país?

— Hoy cuento con un buen sostén. La verdad es que creo que los resultados que he obtenido se han traducido en apoyo. Dos o tres empresas privadas me apoyan. También estoy con una beca del Comité Olímpico Internacional, gestionada mediante el Comité Olímpico Boliviano, para entrenar de la mejor manera con miras a Tokio 2020. Lo que sí falta en Bolivia es, primero, más gente interesada en apoyar estas cosas y, segundo, que estas personas sean constantes; por ejemplo, en determinadas temporadas, el Ministerio de Deportes, junto con el Comité Olímpico Boliviano, crea becas, pero éstas no son muy duraderas… duran tres o cuatro meses. Entonces, creo que hace falta ejecutar un plan de acción constante con un grupo de los mejores deportistas que estén vigentes y en constante competición y acción en las diferentes disciplinas.

(*) Ignacio Vera de Rada es escritor y periodista y colabora en este número de Marcas Plus.

La Razón Digital / Ignacio Vera de Rada / La Paz