La Casa Blanca condena paquetes sospechosos enviados a ex presidentes

La Casa Blanca condenó la serie de paquetes sospechosos enviados a los ex presidente demócratas Barack Obama y Bill Clinton, en sus respectivo hogares en Washington y Nueva York.

La secretaria de prensa del gobierno, Sarah Huckabee Sanders, declaró “condenados los intentos de ataques de violencia contra el presidente Obama, Clinton y el ex secretaria Clinton, y otras figuras públicas”

“Estos terribles ataques son despreciables, y cualquiera que sea responsable será tratado con toda la fuerza de la ley. El Servicio Secreto de Estados Unidos y otras agencias de la ley están investigando y tomarán todas las acciones apropiadas para proteger a cualquiera que sea amenazado por estos cobardes”, señala la misiva.

Esta jornada los Servicios Secretos interceptaron dos paquetes potencialmente peligrosos dirigidos hacia el hogar de los Clinton en Nueva York el día martes a último hora y otro dirigido al hogar de Obama en Washington el miércoles en la mañana.

Por ahora, están investigando si estas amenazas están conectados al paquete enviado al magnate George Soros el día lunes a su mansión en Manhattan.

Paralelamente el Departamento de Policía de Nueva York está trabajando una alerta por un paquete sospechoso en el edificio de Time Warner en la ciudad.

Por otro lado, el hijo del presidente de EE.UU. , Donald Trump Jr. se refirió a las amenazas en Twitter: “Como alguien cuya familia ha sido víctima de estas amenazas por correo. Condeno a quien sea que haya esto esto, independiente de su partido o ideología”.

As someone whose family has directly been the victim of these mail threats I condemn whoever did this regardless of party or ideology. This crap has to stop and I hope they end up in jail for a long time. https://twitter.com/jakesherman/status/1055098891471912960 …

La hija del presidente Trump y asesora de la Casa, Ivanka Trump, se sumó a la reproche de las autoridades del gobierno señalando que “América es mejor que esto”.

I strongly condemn the attempted acts of violence against President Obama, the Clinton family, @CNN & others. There is no excuse—America is better than this.

Gratitude to the @SecretService and law enforcement for all they do to keep this nation safe.