La Casa Blanca, molesta por un video del rapero T.I. que hace referencia a Melania Trump

El cantante T.I. en los premios Billboard en Las Vegas (Nevada) el pasado mayo. GTRESONLINE

No todo el mundo está contento con la presidencia de Donald Trump y el músico T.I. no es tímido en demostrarlo. El sábado pasado el rapero y compositor, cuyo nombre real es Clifford Joseph Harris Jr, publicó en su cuenta de Twitterun vídeo de un minuto para promocionar la salida de su décimo álbum Dime Trap. En la grabación, el intérprete de Whatever you like se sienta en el Despacho Oval mientras enciende un cigarro y ve al presidente de Estados Unidos irse en un helicóptero. Segundos después aparece una mujer muy parecida a Melania Trump vestida con la polémica chaqueta que usó la primera dama en su visita a los niños inmigrantes en la frontera, la que decía “De verdad no me importa, ¿a ti sí?”, y se empieza a desvestir frente al rapero de 38 años. Poco después la mujer se sube a la mesa presidencial completamente desnuda y más tarde se la ve junto a T.I. graffiteando un retrato del mandatario.



La reacción en las redes sociales ha sido inmediata, pero la respuesta más contundente (y esperada) ha llegado de la Casa Blanca. En una publicación en Twitter el domingo pasado, la portavoz de Melania Trump, Stephanie Grisham, ha llamado a hacerle un boicot al rapero por considerar que la publicación era “asquerosa”. “¿Cómo es esto aceptable?” ha preguntado a los internautas. Melania Trump ha mostrado su apoyo a estas palabras retuiteando el mensaje desde su cuenta.

“Les guste o no, ella es la primera dama y esta es la Casa Blanca. Es irrespetuoso y desagradable retratarla de esta manera, simplemente por política. Este tipo de ataques vulgares solo fomentan la división y el sesgo en nuestro país; esto debe parar”, ha agregado la portavoz de la primera dama a la revista People.

Pero al parecer, el vídeo no era solo un golpe en contra de la familia presidencial, sino también contra el también rapero Kanye West. Junto al tuit en el que se publica la grabación, se lee el mensaje “yo no soy Kanye” en referencia a la pública simpatía que siente el esposo de Kim Kardashian por el republicano.

Si bien T.I. siempre ha sido crítico respecto a la relación de West con el presidente estadounidense, al parecer la reunión que tuvieron la semana pasada en la Casa Blanca terminó por sacarlo de sus casillas. Dos días antes de la publicación del vídeo, el compositor lanzó un ataque contra el músico en su cuenta de Instagram en el que lo llama “títere” de Trump y asegura arrepentirse por haber colaborado juntos.

“He sido extremadamente paciente y me propuse no saltar a ninguna conclusión prematura sobre Ye y sus payasadas (…), pero esta mierda ya es otro nivel”, comienza la publicación del rapero a sus más de nueve millones de seguidores. “Este es el acto más repulsivo, vergonzoso y desesperado que he visto en mi vida, una venta del alma propia por ganar poder”, prosigue.

A continuación, T.I. revela que rapero le pidió que lo acompañase a la reunión con el mandatario, pero que él rechazó la invitación. “Hermano, si hubiera estado en ese momento y te hubieras comportado así, me hubiera visto obligado a darte una buena leche. Tu tendencia a lamer culos y lamer botas ha llegado a un nivel completamente nuevo y me niego a ser asociado con algo tan vil, débil y desconsiderado con el efecto que esto tiene sobre TODOS LOS NUESTROS”. Para finalizar, el cantante nacido en Atlanta asegura sentirse “harto” antes de decir: “A la mierda Trump y su pequeño niño galleta”.

Fuente: www.elpais.com