La espía estadounidense que se enamoró de un sospechoso de terrorismo sirio

Su respuesta, según los documentos del juicio, fue: “No recuerdo haber enviado esto o decirle nada de lo que ustedes me dijeron, pero de todos modos creo que es algo muy malo y me arrepiento de no haberlo informado antes”. Luego, agregó que su intención había sido siempre la de espiar a Diya y obtener información confiable para la investigación del FBI pero que “erróneamente” se convirtió en algo personal. No le creyeron. Poco después, los agentes federales estaban en su casa de Mitchellville, un suburbio de Maryland, para llevársela esposada hasta la base naval de Norfolk.