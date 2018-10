La exportación de urea boliviana sube 30% en dos meses

En dos meses (julio y agosto), las exportaciones de urea subieron en 30% con relación a las ventas registradas al primer semestre de este año. Hasta junio, las entregas sumaron 43.519 toneladas, y en julio y agosto las ventas se elevaron hasta las 56.424 toneladas.

En cuanto al valor de las exportaciones, entre febrero y junio las ventas sumaron $us 11,1 millones frente a los $us 14,1 millones reportados en julio y agosto. En total, las exportaciones sumaron $us 25,2 millones por un volumen de 99.943 toneladas del producto.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado en su sitio web, las exportaciones comenzaron en febrero de este año con envíos regulares al mercado brasileño, mientras que en junio se empezó con las ventas a Argentina y Uruguay, y desde julio a Paraguay.

De las 99.943 toneladas comercializadas este año, el mercado de Brasil adquiere el 71% del fertilizante boliviano, seguido de Argentina (18,4%), Paraguay (8,4%) y, finalmente, Uruguay (2,2%). Este último mercado dejó de adquirir el producto a partir del segundo semestre de este año.

La Planta de Amoniaco y Urea, ubicada en Bulo Bulo (Cochabamba), fue inaugurada el 14 de septiembre de 2017 por el Gobierno. Desde allí se exporta el fertilizante a los cuatro mercados.

En el complejo petroquímico, construido por la surcoreana Samsung Engineering Co. LTD, se hizo una inversión de $us 953 millones. Con la industrialización de los hidrocarburos, el Gobierno anunció entonces que Bolivia dejaría de importar anualmente unas 27.000 toneladas métricas de urea.

La Razón / Yuri Flores / La Paz