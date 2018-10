La hora de Heraldo: “Me tocó el 100% del caso, pero nadie debiera llevarse esta victoria a la casa”

“¡Gracias Heraldo Muñoz!. Chile te agradece por la contundente defensa de nuestro territorio”. Ese fue el mensaje que la cuenta de Twitter del PPD –mesa que preside el mismo Muñoz- hizo circular ayer apenas se conoció el fallo favorable a Chile en la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

Si en la oposición hay un nítido ganador del resultado en La Haya conocido ayer, es el actual presidente del PPD y ex ministro de Relaciones Exteriores de Michelle Bachelet, quien enfrentó a la mayor parte del proceso contra Bolivia.

La apuesta del senador Guido Girardi al ofertarle competir por la presidencia del PPD era capitalizar el alto porcentaje de aprobación obtenido por Muñoz a la cabeza de la diplomacia chilena. Pero ayer el contunde 12 a 3 a favor de Chile dispararon las acciones del ex ministro. O al menos a eso apuesta el sector girardista del PPD, que ya avizora una primaria interna entre Muñoz y los senadores Ricardo Lagos Weber y Felipe Harboe.

En conversación con La Tercera PM, Muñoz hoy deja la puerta abierta.

¿Hoy amaneció oficialmente como carta presidencial?

“Tomo nota de eso. No sabía que había un juego Electoral Death Match (sondeo por twitter en que aparece con un 45%) hasta que supe que estaba en las seminales. Pero las prioridades de mi partido están hoy en otro lado. Ya vendrán otros otros momentos. Nunca he tenido una ambición presidencial pero cada cosa a su tiempo…”

Muñoz se apega a lo políticamente correcto. Dice que el fallo fue “fruto de la unidad nacional, que le pertenece a todos”. Luego apunta a su rol en el caso: “esto partió en abril de 2013, pero la memoria boliviana se presentó bajo la administración de Michelle Bachelet. Me tocó ver el 100% del caso, pero nadie debiera llevarse esta victoria a la casa. Yo me siento gratificado y no hago cálculos de ningún tipo”.

El presidente del PPD dice que agradece todos los homenajes y comenta entre risas que desde ayer lo paran en la calle. “Lo que me ha parecido más simpático es que en la calle me tocan la bocina. Un señor paró su auto, se bajó y me saludó. Chile está contento porque dejamos atrás una demanda artificial”.

¿Qué sugiere ahora para normalizar la relación con Bolivia? ¿Eso es posible si Morales va a la reelección?

Hay que dejar pasar el tiempo y diferenciar entre Evo y Bolivia. Lo que ha hecho Evo Morales con las ofensas a Chile es perjudificar el clima para el diálogo. Yo creo que con Evo se hace más difícil el camino, pero no me corresponde referirme a lo deben hacer los bolivianos. Solo cito al ex Presidente Jaime Paz Zamora, quien dijo “puedo vivir sin mar, pero no sin democracia”.

Vidal: “Le cuesta coordinarse con los comunistas”

Desde la vicepresidencia del PPD, Francisco Vidal dice que la decisión de apostar al ex canciller hasta ahora es acertada. “Está recibiendo una merecida recompensa por su rol en la Cancillería. Heraldo hoy escapa a la regla de los presidentes de partido que muestran una baja aprobación ciudadana. Se le evalúa como a un canciller”, dice.

Al interior del PPD hoy apuestan a que Muñoz es capaz de posicionarse en el corto plazo como figura presidencial de la oposición, ganándole terreno a otras figuras que ya se proclamaron como precandidatos como el socialista Máximo Pacheco y su correligionario Ricardo Lagos Weber.

Vidal, sin embargo, cree que ese camino requerirá reforzar acuerdos amplios en la oposición. “Cualquiera que quiera ser candidato requiere desde el último voto DC al Frente Amplio. Por ahora a Heraldo le cuesta más coordinarse con los comunistas, el próximo es sumar”, dice.

La opción presidencial no es la única que ven en el PPD para el ex canciller Muñoz. Desde hace semanas, se especula con una posible postulación a un cupo senatorial, eventualmente, en el escaño del propio Guido Girardi si este opta por no repostular a Santiago.

Cercanos a Girardi, sin embargo, aseguran que el senador está trabajando por convertir al ex canciller en carta a La Moneda.

La Tercera PM / Chile / Vanessa Azócar