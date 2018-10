Las 11 frases más fuertes de Michael Bublé al anunciar que deja la música

-“Ha sido un ejercicio tan difícil. Me duele, y duele hablar de Noah porque no es mi historia, es suya. Pero todo mi ser ha cambiado. Mi percepción de la vida. No sé si puedo terminar esta conversación sin llorar. Y nunca he perdido el control de mis emociones en público. Pero, de una manera extraña, hablar de esto es una terapia para mí”.