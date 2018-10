Las canciones de Queen reviven en un espectáculo imperdible

El Coro UPSA-Cantar Cruceño y la Banda Sinfónica de la Sierra presentan desde hoy ¡Queenfónico!, un tributo a la legendaria banda de rock Queen en la Casa de la Cultura

Queen es reconocida como una de las bandas de rock más grandes gracias a la conjunción de cuatro talentos encabezados por Freddie Mercury, el legendario líder del grupo inglés y una de las mejores voces de la historia de la música. Canciones como Bohemian Rhapsody, We will rock you, We are the champions, Another one bites the dust y I want to break free han pasado a formar parte de la cultura popular de los últimos 40 años.

Algunas de esas piezas serán interpretadas por el Coro UPSA-Cantar Cruceño y la Banda Sinfónica de la Sierra, en un espectáculo denominado ¡Queenfónico!, que se verá desde hoy hasta el domingo 7 de octubre en la Casa de la Cultura Raúl Otero Reiche, desde las 20:30. El domingo hay doble función (18:00 y 20:30). El precio de las entradas es de Bs 70 y están a la venta en la misma ‘Casa’.

Grandes amigos

Cada una de las agrupaciones tiene una historia ligada con el rock. Desde hace dos años, la Banda Sinfónica de la Sierra viene desarrollando por estas fechas un homenaje al género que lo ha titulado Rocktubre. Anteriormente, el repertorio estuvo dedicado a éxitos de diversos artistas y en esta ocasión por primera será a un solo grupo.

El coro UPSA Cantar Cruceño también ha realizado diversas temporadas dedicadas a la música rock, incluyendo un tributo a los Beatles. “Somos amigos músicos que hemos compartido varios escenarios y decidimos llevar adelante este proyecto porque nos gusta Queen y queríamos darle una opción novedosa a la gente”, señala Juan Rodríguez, bajista de la Banda Sinfónica De la Sierra.

Serán 50 músicos sobre el escenario y bajo la batuta del director invitado Marcelo Santa Cruz Prado, los que prometen hacer vibrar al público con un espectáculo de una hora y media de duración. Una oportunidad imperdible para los fanáticos de Queen.

Fuente: eldeber.com.bo