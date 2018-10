Magistratura inicia una acción de fiscalización a la jueza que retuvo a una periodista

Gómez indicó que en cuestión disciplinaria, la Sala Plena de la Magistratura tomará decisiones sobre la cuestionada jueza si es que se confirma que incurrió en alguna falta.

Jueza Claudia Castro. Foto de archivo: El Diario.

La Paz, 29 de octubre (ANF).- El Consejo de la Magistratura inició un proceso de control y fiscalización contra la jueza Claudia Castro, que la semana pasada retuvo a la periodista, María Ulo.

“Se ha tomado la decisión de que hoy la representación distrital (en La Paz) realice un control y fiscalización para conocer detalles sobre aquella noticia que se ha recibido a través de los medios de comunicación sobre la jueza Castro”, dijo Dolka Vanessa Gómez, consejera de la Magistratura.

Esta determinación, según un reporte de la casa televisiva ATB, fue tomada por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura. “La labor del juez o jueza es netamente jurisdiccional, por eso queremos, con el control y fiscalización, ver qué es lo que ha ocurrido, si realmente ha ocurrido lo que se ha denunciado”, agregó Gómez.

Remarcó que en cuestión disciplinaria, la Sala Plena de la Magistratura también tomará decisiones sobre la cuestionada jueza si es que en este proceso se observa que incurrió en alguna falta.

El pasado 26 de octubre, Ulo denunció que Castro intentó hacerla arrestar con la Policía después de que se negó a entregar su teléfono móvil.

“Llamó a la Policía porque no le quise entregar mi celular, ella me decía ‘quiero que borres el material’, para mí eso es intimidación. (Además) la jueza ha mentido en su despacho cuando le dijo a la policía que yo ingresé por la fuerza, cuando en realidad ella me dijo ‘pase’”, relató entonces la comunicadora.

Aunque luego Castro aseguró que no amedrentó a Ulo con hacerla detener con la Policía e incluso afirmó que fue la comunicadora quien la agredió.

“Le dije que no le iba a dar un reportaje porque estaba con licencia (…) pero la periodista empezó a elevar la voz, lanzó improperios y yo le dije no voy a salir en cámaras, me voy a reservar ese derecho”, señaló.

/ELCA/

Fuente: ANF