Magistratura pide un informe por el error en el que incurrió DDRR

Derechos Reales (DDRR) es el blanco de las críticas y de las acusaciones por el error en el que incurrió su sistema de seguridad al generar un gravamen hipotecario de 248 partidas, pertenecientes a 116 departamentos de las Torres Soho I y II, ubicadas en el quinto anillo y radial 26, que provocó la incertidumbre y movilización de los propietarios que forman parte de 160 familias.

Tras las denuncias de los afectados y el escándalo que se generó, el pleno del Consejo de la Magistratura de Sucre pidió un informe oficial del hecho para pronunciarse.

El juez registrador de Derechos Reales de Santa Cruz, Alfredo Echeverría, dijo que es evidente que las anotaciones preventivas de las torres uno y dos migraron a la tres por una situación atribuida al sistema de seguridad y aseguró que asignaron personal específico para el caso. Ya se limpió la tres, pero “la torre dos se terminará este viernes y la semana próxima se terminará con la uno”, dijo. Echeverría insistió en que “hay mucha gente de las torres uno y dos preocupada, pero no perjudicada porque no hay estafa, negociados ni mala fe y todo se limpiará”, dijo.

Echeverría señaló que cada matrícula hija que nace de la matrícula madre y migra con todas sus anotaciones preventivas, pero garantizó que se acabará la limpieza. Dijo que el Consejo de la Magistratura pidió un informe que se está elaborando para enviarlo a Sucre. “Se presentaron muchos casos similares en otros inmuebles, pero el de las torres Soho es el de mayor magnitud, pero subsanable”, dijo.

Los dueños de los 116 departamentos de las dos torres insistieron en su preocupación por el gravamen de sus bienes para garantizar el préstamo de Bs 15,4 millones para construir la torre tres. Dicen que están perjudicados y viven una incertidumbre.

El trabajo de saneamiento

El constructor Jorge Alberto Ormachea Pacheco, cuestionado por los propietarios de las torres uno y dos por considerar que sus departamentos aparecieron con anotaciones preventivas en Derechos Reales para sacar un crédito de Bs 15,4 millones para edificar la torre tres, apareció ayer. Dijo que lo primero es pedir calma y paciencia a las familias; sin embargo, dijo que se trata de un simple error de sistema de seguridad de Derechos Reales y que todo quedará limpio porque se está trabajando en el saneamiento. Señaló que las torres uno y dos se construyeron con un préstamo del Banco Mercantil Santa Cruz en 2009. Reconoció que luego se adquirió el préstamo del Banco Unión para edificar la torre tres.

Por su parte, la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, explicó que si bien había tomado conocimiento del tema, a través de los medios de información, manifestó que en un requerimiento de información preliminar la entidad bancaria le había informado que no es un hecho atribuible a las entidades financieras. Señaló corresponde aclarar el caso a Derechos Reales de Santa Cruz.

A su vez, el Banco Unión, en un comunicado, informó que “financió la construcción del edificio Torres Soho III a los señores Jorge Alberto Ormachea Pacheco y Martha Teresa Canelas de Ormachea, sobre los saldos de las superficies restantes que únicamente corresponden al edificio de la torre Soho III, habiendo registrado su gravamen correctamente el 2016, por lo que el problema de registro en la oficina de Derechos Reales no es competencia ni responsabilidad de esta entidad financiera”.

“Solo pido calma a los propietarios porque sus bienes no corren peligro”

Jorge Alberto Ormachea Pacheco / Constructor de Torres Soho

El constructor de las torres Soho, señalado como el responsable de los gravámenes a las familias de las torres uno y dos, pidió calma. Prometió que se limpiarán las matrículas y que es un error subsanable de Derechos Reales por su sistema de seguridad un poco arcaico. Dice que trabaja más de 50 años y ha construido 60 edificios en Santa Cruz.

¿Qué les dice a los propietarios de las torres uno y dos que viven una incertidumbre con sus bienes hipotecados?

Al momento que construimos la torre tres lamentablemente por un error de sistema de Derechos Reales jaló la matrícula madre, pero no a la superficie restante. Arrastró a las matrículas una y dos, el sistema es un poco arcaico y antiguo. Quiero decirles que tengan calma, ya hemos hablado con los representantes de la asociación y le comunicamos que están procediendo con el levantamiento de los gravámenes a todos lo más rápido posible.

¿El préstamo para construir la torre tres se lo hizo con garantía de los dueños de la uno y dos y a sus espaldas?

Matemáticamente el valor de las torres uno y dos es muchísimo el monto para la torre tres. No se preocupen, el jefe de Derechos Reales no les va a mentir, vamos a trabajar a su lado, nunca los hemos abandonado, hemos tenido reuniones individuales, estamos en contacto fluido con los propietarios, no estoy escondido. Pareciera que se le quiere dar otro sentido cuando se trata de un simple error. Si estuviera en mis manos, lo haría mañana mismo, pero sabemos que Derechos Reales está trabajando.

¿Hay otros bancos perjudicados, igual que los propietarios?

Tres bancos ya mandaron memoriales de lo que sucedió. Al arrastrar el sistema lo nuestro, desaparecieron los gravámenes de los otros. Ya nos hemos reunido y habrá solución, sus bienes no están en peligro. No hay estafa ni mala fe, en absoluto. Trabajo unos 50 años y hemos construido 60 edificios en Santa Cruz.

