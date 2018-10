Más del 90% en el eje quieren pasar la página del veredicto de La Haya

Tras el resultado adverso de la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, más del 90 por ciento de la gente quieren pasar la página del veredicto que rechazó la obligación de Chile a negociar, según una consulta de Ciesmori.

La encuesta realizada muestra que en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz la gente reparte responsabilidades del fallo negativo entre varios líderes, aunque Evo es al que más apuntan.

La idea de un cambio está muy presente. Un 97 por ciento opinó que Bolivia debería contemplar otras alternativas como Puerto Busch para salir con exportaciones.

En tanto, un 93 por ciento considera que a partir de la experiencia en La Haya, Bolivia debería replantear su manejo diplomático.

Por otro lado, más del 70 por ciento creen que el fallo de La Haya fue incorrecto. En La Paz el 79 se inclinó por esa respuesta. En tanto, en El Alto el 75, en Cochabamba el 66 y en Santa Cruz el 65. Un 80 por ciento considera que el fallo “fue injusto”.

A pesar del resultado adverso al pedido de Bolivia de obligar a Chile a negociar de buena fe una salida al mar, una mayoría considera aceptable la defensa del país con un 66 por ciento. También el 64 por ciento afirma que la presentación de la demanda fue acertada. Incluso, muchos se muestran esperanzados, un 80 por ciento cree el país aún tiene alternativas.

La percepción de que aún quedan vías para acceder a una salida es alta con un 80 y 82 por ciento en El Alto y Santa Cruz. En tanto, en La Paz y Cochabamba con el 78 y 81 por ciento.

Por otro lado, el 70 por ciento considera que la presentación de la demanda al Tribunal Internacional de Justicia (CIJ) fue un avance. Pero, un 27 por ciento expresó que fue un retroceso.

Responsabilidades

Después del resultado la tendencia más fuerte señala al presidente Evo Morales como quien más perdió con el fallo del tema marítimo con el 39 por ciento. También se considera que Bolivia se vio perjudicada con el 11 por ciento, al igual, que el vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, con el 9 por ciento.

A la hora de repartir responsabilidades, un 22 por ciento señala al presidente Evo Morales. Muy cerca está el jurado de La Haya con el 16 y la comisión con el 8 por ciento. En tanto, que únicamente el uno por ciento culpa a Carlos Mesa.

Sin embargo, un 33 por ciento también considera que el presidente Evo Morales fue el que más ganó. La percepción en el eje es del 27 por ciento en Santa Cruz, 28 en La Paz, 43 en El Alto y 43 en Cochabamba. Y un 16 por ciento aseveró que nadie ganó y sólo un 2 por ciento cree que Chile triunfó.

En la percepción por género el 60 por ciento de los hombres y el 71 de las mujeres creen que el fallo fue incorrecto. La tendencia es mayor entre las personas mayores de 61 años, un 82 por ciento opina que el resultado es inadecuado.

Por otro lado, un 20 por ciento de varones y un 24 de mujeres consideran que Evo Morales es responsable del fallo. Pero, también, un 29 y 37 de varones y mujeres creen que el mandatario es el que más ganó. Al mismo tiempo, un 43 por ciento de hombres y 35 de mujeres lo percibe como quien más perdió.

Muestra

La encuesta de Ciesmori se realizó entre el 4 y 5 de octubre, se seleccionaron aleatoriamente de la muestra maestra de 7.000 hogares a 603 personas. Se aplicó en La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba.

El diseño para la construcción es de tipo probabilístico. El margen de error esperado es de +/-4,0 al 95% de confiabilidad.

ANÁLISIS

La sociedad asume con madurez el resultado de la CIJ

JOSÉ LUIS GÁLVEZ Ciesmori

A la luz de los resultados de la consulta se constata que la sociedad boliviana asume con madurez toda la experiencia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Manifiesta que, a pesar del fallo negativo, el haberlo intentado no sólo fue un acierto, sino además, un avance en la causa marítima. Que el problema no estuvo en la defensa y que el resultado no hace justicia a una causa legítima.

A su vez, la población expresa una posición pragmática y demanda no concentrarse sólo en la reivindicación de la salida soberana hacia el Pacífico, sino poner los ojos en el Atlántico, a través de Puerto Busch. Todo señala que estamos en un punto de inflexión. El revés sufrido estaría generando el consenso necesario para avanzar en un anhelo de llegar al mar, pero esta vez, a través del Atlántico.

Es relevante remarcar que, si bien la población considera que todavía hay alternativas para conseguir la salida al mar, ha llegado el tiempo de un cambio en la línea diplomática. Por otra parte, a la hora de asignar responsabilidades por los resultados obtenidos, no se atribuyen grandes culpas en particular. Si bien reconocen como principal responsable al presidente Morales, el clima de opinión resultante es que la población no está con el dedo acusador contra el primer mandatario ni contra los líderes políticos.