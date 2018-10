Médicos de la CNS cumplen paro de 72 horas y Gobierno anuncia descuentos

La dirigente Pereira remarcó que el paro de tres días se cumplirá a nivel nacional y que solo se atenderán los servicios de emergencias en los hospitales de Bolivia dependientes de la CNS.

Una protesta de los médicos de la CNS. Foto: Archivo.

La Paz, 23 de octubre (ANF).- Los médicos de la Caja Nacional de Salud (CNS) cumplen desde este martes un paro de 72 horas a nivel nacional en protesta por el incumplimiento de convenios suscritos con el gerente, Juan Carlos Meneses. El Ministerio de Salud anunció descuentos para aquellos galenos que acaten la medida.

La representante de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de Seguridad Social (Fesimras), Nancy Pereira, explicó que entre las demandas están la dotación de medicamentos, mejoramiento de infraestructura y la institucionalización de cargos, entre otros.

“El gerente no tiene la voluntad de solucionar el problema del desabastecimiento de medicamentos e insumos, no tenemos condiciones para trabajar. Una vez más no está cumpliendo con sus compromisos, por ejemplo hasta ahora no hay ítems para los especialistas”, dijo.

Pereira remarcó que el paro de tres días se cumplirá a nivel nacional y que solo se atenderán los servicios de emergencias para la atención de los asegurados.

El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, cuestionó la medida de presión asumida por los galenos de la seguridad social y anunció descuentos para aquellos que acaten la medida.

“Todo paro que perjudique a la población en general, a los asegurados de la Caja Nacional de Salud, nosotros vamos a hacer que se proceda al descuento”, dijo a los periodistas.