Mesa cree que alianzas deben ser con condiciones y dice que Evo es candidato ilegítimo

El candidato a la presidencia por el FRI, Carlos Mesa, manifestó que la principal lucha es por la inhabilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera.

El líder del FRI Carlos Mesa. Foto: ANF.

La Paz, 17 de octubre (ANF).- El candidato a la presidencia Carlos Mesa (FRI) afirmó que si el Tribunal Supremo Electoral no cumple su mandato de inhabilitar al presidente Evo Morales, “le demostraremos que no es un candidato legítimo”. Planteó que las alianzas políticas deben ser “sin prejuicios pero con condiciones”.

En una coyuntura electoralizada por las Elecciones Primarias para la definición de los binomios presidenciales, el expresidente Mesa reiteró que extendió su mano para formar alianzas, sin embargo dijo que éstas deben formarse “sin prejuicio pero con condiciones” con bases en la ética.

Los partidos políticos están en un proceso de conversaciones para organizar alianzas, en el marco de cumplir los plazos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los que presionan a las organizaciones políticas no solo definir sus candidatos, sino sus alianzas.

Por otra parte, fustigó al anunciado binomio del MAS, advirtió que si el TSE no cumple su mandado constitucional de inhabilitar a Morales, le demostrarán a Evo Morales, en las elecciones de octubre, que es un candidato ilegítimo.

“El 21 de febrero no quiere decir abstención eso sería suicida quiere decir que pelearemos por esta lógica de la inhabilitación del presidente y vicepresidente, esperando que el TSE responda a su mandato (…), pero si eso no ocurre, trasladaremos el 21 de febrero al 27 de octubre de 2019, y le demostraremos al presidente Evo Morales que no es un candidato legítimo”.

Remarcó que el país está en un camino “hacia un autoritarismo político inaceptable e intolerable” que no quiere Bolivia, porque no está dispuesta a aceptar la imposición de un “totalitarismo” que “ha destruido la independencia de poderes, que ha destruido la justicia y que lo ha llevado a los grados más increíbles de degradación de la historia”.

Asimismo, manifestó que su liderazgo no es sinónimo de “caudillismo” o de “salvador”, “eso no existe”, afirmó. “La firmeza del liderazgo no debe confundirse con la construcción de una personalidad que pretende definirse como un símbolo específico y personal, esto es un constructo colectivo, es una forma de actuar juntos”, declaró.

Lamentó que en estos últimos 12 años se destruyó la potencialidad de los ciudadanos que construye comunidad y sociedad colectiva que construye futuro, “esa combinación es lo que se ha destruido “con una retórica vacía con un discurso que está lleno de palabras bonitas plenamente huecas”.