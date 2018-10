Mesa pide asumir responsabilidades y una estrategia con nuevas personas para encarar futuro con Chile (Video)

La Paz, eju.tv.- El expresidente y vocero de la demanda marítima de Bolivia, Carlos Mesa, ha dado a conocer hoy su posición oficial sobre el tema, tras el fallo de la CIJ, el cual admite ha sido un fracaso y un golpe muy duro para los bolivianos. Sin embargo advierte que cualquier nación que se respete, también debe respetar y aceptar el fallo de un Tribunal al que concurrió de manera soberana, sea éste favorable o contrario al propósito buscado.

En un video difundido a traves de YouTube, el exmandatario recordó que el gobierno insistió que tanto Bolivia como Chile debían respetar la competencia de la CIJ y acatar su decisión cualquiera sea el fallo; entonces “es digno aceptar lo que la CIJ ha decidido”, afirmó Mesa.

¿Donde están las responsabilidades y por qué ocurrió el fallo adverso para Bolivia? preguntó el expresidente y subrayó “cada uno de nosotros en el trabajo que hicimos debe asumir la responsabilidad que le toca”.

Mesa defendió la solidez argumental de la demanda boliviana, “muy de avanzada, del siglo 21”, un planteamiento al que quizá la CIJ no quiso arriesgarse para no afectar la seguridad jurídica internacional en materia de tratados vigentes. No se quiso “mover el avispero de un sistema internacional y había que preservar el statuquo”, en una visión conservadora, apuntó Mesa (eju.tv / L.M.)