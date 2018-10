Mira lo que dijo Closs por racismo contra el boliviano Lampe

El famoso periodista y relator argentino repudió los comentarios que emitieron otros profesionales de la prensa argentina. El arquero fue presentado en Boca.

“Ya pasó la etapa de lo xenofóbico, de la degradación, de la ‘cargada’”, así empezó su reflexión el periodista y relator de fútbol Mariano Closs, en radio Continental. El profesional aseguró que no puede creer la actitud de algunos de sus colegas que hasta se han burlado por la contratación del boliviano Carlos Lampe en Boca Juniors, solo por su país de origen.

Closs reprochó que ni siquiera se evalúe el trabajo que ha hecho Lampe en su último club, el Huachipato de Chile, ni en toda su historia. “Viene un jugador boliviano y se lo toman a risa. Primero está la gastada argentina porque, por ser boliviano, lo que viene de allí no sirva para nada, la verdad que me causó pena y no por el jugador porque a él lo vi feliz”, dijo.

El comunicador resaltó que Lampe tiene bastantes partidos con la selección boliviana y, que si bien, es cierto que no hay muchos jugadores bolivianos que hubieran brillado, como Marco Antonio Etcheverry o Marcelo Martins, en Argentina no “todos son Messi”. La llegada de Lampe a xeneize fue criticada por bastantes medios de comunicación del vecino país.

Closs contó que estuvo viendo algunos programas de televisión y “estaba la ‘cargada’ porque venía un jugador boliviano”. Además hizo hincapié en una actitud de los oriundos de su país: “Y vino la ‘cargada’ del típico argentino canchero y me dio mucha bronca y pena”. Su molestia no es que “carguen” a Boca, sino por la falta de respeto a un país y a un trabajador que llegó con mucha alegría.

“Ha hablado un muchacho que realmente es bueno y podrá tener fallas como cualquier futbolista. Me cayó mal porque no se trata de un joven jugador, sino de un pibe que ya está hecho. ¿Por qué al uruguayo, paraguayo o colombiano no se les dice nada? Porque vienen de cataratas o porque son parte de nuestra vida futbolística. Me parece que deberíamos pensar un poquito”, concluyó Closs.

Mira el post de Liberman:

Sería una locura que un paracaidista(Lampe) por na sbueno que sea, apareCa en la semifinal https://t.co/zYlqj9TCa6 — Martin Liberman (@libermanmartin) 5 de octubre de 2018

