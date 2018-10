Oficial: Julen Lopetegui dejó de ser el entrenador del Real Madrid

Pero el episodio que acabó con la breve estadía del entrenador en la Casa Blanca fue la aplastante derrota por 5 a 1 en el clásico ante el Barcelona, equipo que no contó con su principal figura, Lionel Messi. Tras la caída, el ex director técnico de la selección española, aseguró que él tenía fuerzas para seguir, sin embargo sus intenciones no fueron suficientes.