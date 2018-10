Para la memoria histórica, testimonios y comentarios de los actores (I)

Ovidio Roca

En el mundo, no de lo real maravilloso sino de lo cocalero, leemos y escuchamos cada día declaraciones y comentarios de lo más variados que expresan en la cotidianidad plurinacional el sentir y decir de los ciudadanos, a continuación va subtitulados:

¿Jilakata o Suyu Runa?

“Yo decía el día domingo los chinos son nuestro peones, vienen a instalar se los pagamos y se van”. Evo en ClK

Evo pide plata a los chinos con el riesgo de que nos cobren en territorio

En Venezuela para pagar sus deudas y a pedido de los chinos, que buscan controlar nuevos territorios y recursos, se han creado las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y en estas áreas no rigen las leyes del país, sino las chinas. Nota de Prensa

Para que no lo olviden, un aviso repetitivo

“Hemos llegado al Gobierno no de pasajeros, no de inquilinos, los movimientos sociales vamos a quedarnos para siempre”. “Ahora como tarajchis quieren entrar a la nueva Bolivia, por eso tenemos la obligación de defender lo que hicimos hasta ahora”.

“La derecha como huayronqos dando vueltas vueltas”, para adueñarse de las obras que hasta ahora ha realizado el Gobierno desde que llegó al poder. Evo, Sucre 10 Octubre 2018.

Tropas nazis del Estado cocalero

MAS advierte a partidos de oposición que tengan cuidado si van a ingresar al territorio del Estado cocalero: “Vivimos en un estado democrático pero hay zonas donde se manejan orgánicamente y ahí ellos tienen que ver cómo ingresan, nosotros no podemos prohibir, las bases toman sus decisiones. Por eso que tengan cuidado, con mucha cautela si van a ingresar”. Gualberto Arispe

“Yo siento que los partidos políticos, así como el supuesto candidato de izquierda Carlos Mesa, ni con permiso no tienen moral ni autoridad para ingresar al trópico de Cochabamba”. Leonardo Loza.

Llunkerio componente imprescindible para la gestión pública

Dámaso Ninaja, se arrodilló ante el presidente Evo Morales para “rogarle” que ejecute otros proyectos en Achocalla municipio del Departamento de La Paz. Calificándolo de “padre” y “genio” y haciéndole entrega de un poncho con el escrito Evo 2020 – 2025. Nota de Prensa

Es bueno tener un amigo en el gobierno

“En estos nueve años de gestión, le hemos sacado al Tesoro General, vía UPRE, 3.200 millones de bolivianos. Eso es aprovechar la amistad de Evo Morales”. Mario Cronenbold Alcalde de Warnes.

Lo conoce como a su mujer

“Un brillante militante del comunismo internacional, con qué orgullo enarbolaba la bandera roja” y ¡Ahora! en la actualidad, bate tristemente un trapo sucio del partido MÁS corrupto del siglo XXI. Este traidor se ha pasado del Ejército Guerrillero Tupak Katari (EGTK) a las tareas más detestables y asquerosas y se incrustó en medio del Gobierno del Proceso de Cambio y prepara sus planes estratégicos para el devenir”

“Estimo que el Evo Morales, caerá barrido por la traición y por los intereses del Álvaro García Linera, porque el cobarde, traidor, siempre será traidor donde sea y ante quien sea”. Felipe Quispe, el Mallku.

Los ladrones ya no están

“En Achacachi, desde hace más de un año, estamos viviendo sin alcalde, sin policías, ni jueces, estamos sin ningún tipo de autoridad estatal pero creo que es mejor vivir así porque tampoco hay ladrones”. Felipe Quispe, el Mallku.

A leer el Diccionario

“Revisen el mensaje de Carlos Mesa: ciudadanos, individualismo; no toma en cuenta los movimientos sociales y Bolivia está compuesta por movimientos sociales del campo y la ciudad”. Evo

Leyendo el Diccionario y Wiki:

Ciudadano: “Persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes”.

Movimientos sociales: se encuentran vinculados con una agrupación de individuos, organizaciones o grupos corporativos que busca producir un cambio en la sociedad. El término suele utilizarse en referencia a grupos informales, sin jerarquías ni estructuras que sustenten su funcionamiento.

Malas noticias, la plata del gas se evaporo

A partir del próximo año 2019, Bolivia deberá entregar gas al Brasil sin recibir un centavo pues ya le fue pagado por el take or pay (gas no recibido pero pagado). Nota de Prensa.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com