Paulo Guedes, el ‘Chicago boy’ de Bolsonaro para arreglar la economía de Brasil

La referencia al Posto Ipiranga es un chiste de Bolsonaro que parafrasea un popular anuncio publicitario de una gasolinera, en la que el cliente resuelve todo tipo de problemas sin tener que preocuparse por nada. El candidato favorito en los comicios del 7 de octubre, que ha alcanzado el 31% de intención de voto en el último sondeo, no tiene reparos en admitir públicamente su falta de preparación en cuestiones económicas. Lo ha hecho en los debates y en las entrevistas en las que ha participado antes de que una puñalada en el intestino le dejara fuera de la campaña electoral, hasta hoy. Su reconocida ignorancia de los asuntos más básicos de macroeconomía es incluso valorada por sus seguidores, que se enternecen con la capacidad de su líder de reconocer sus propias limitaciones.

¿Quién es Paulo Guedes? Y sobre todo ¿sus recetas económicas serán capaces de salvar Brasil o llevarán este país tropical hacia el abismo, tal y como vaticinan sus críticos? Este economista ultraliberal, nascido en Río de Janeiro en 1949, posee un PhD de la Universidad de Chicago, el templo intelectual del liberalismo económico. De hecho, es considerado un discípulo de los Chicago boys, aquellos economistas capitaneados por Milton Friedman que en la segunda mitad del siglo pasado influenciaron las reformas liberales de países como Estados Unidos, Reino Unido y Chile. Fundador del Instituto Millenium, un think tank que pregona el pensamiento liberal, creador del Banco Pactual y socio de la empresa Bozano Investimentos, Guedes es un crítico acérrimo de la gestión del Partido de los Trabajadores (PT) y aspira a privatizar todas las empresas estatales, Petrobras y Banco de Brasil incluidas.

Uno de sus caballos de batalla es el ataque al que llama “Estado disfuncional”, que en su concepción es un monstruo burocrático que concentra privilegios corporativistas procedentes de un modelo centralizador heredado de la época de la dictadura militar, y que en su opinión los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff no consiguieron reformar. “La centralización de recursos y poder acaba corrompiendo la política y estancando la economía. Es un Estado que interfiere en todo e interviene en todo, pero es mínimo en la entrega y máximo en el consumo de recursos”, sintetiza Guedes al referirse al actual status quo. Bajo el eslogan “más Brasil, menos Brasilia”, el equipo económico de Bolsonaro promete desmontar el “Estado-máquina”, descentralizar el poder y redistribuir recursos para Estados y ayuntamientos.

En alguna ocasión, Guedes ha afirmado que Bolsonaro, un excapitán en la reserva que agrada tanto a la burguesía brasileña como al empresariado, representa el orden y que él mismo es el progreso, en alusión al lema de la bandera brasileña, que reza “Orden y Progreso”. Para Guedes, el candidato favorito en los sondeos encarna “una clase media olvidada y abandonada, agredida en sus principios y valores, y que desea orden”.

Este economista se ha pronunciado en los últimos meses sobre algunos de los temas más controvertidos de la actualidad, como la reforma de la seguridad social o los tipos de interés. Sobre la primera ha dicho sin tapujos que está condenada y destruida. “Antes de que Brasil envejeciera, ya ha entrado en quiebra. Tiene por lo menos cinco o seis bombas de relojería en su interior. La primera, de la que todo el mundo habla, es la bomba demográfica. La segunda bomba mezcla la asistencia social con las jubilaciones. No vamos a dejar a ningún brasileño en una situación de necesidad, pero ojo: el mínimo es para quien trabajó”, advierte.

“Más dudas que certezas”

En cuanto a los tipos de interés, Guedes recuerda que Brasil tiene una deuda de cuatro trillones de reales y que paga 400 billones de reales (cerca de 88.000 millones de euros) por año de intereses. “Esto corresponde al Plano Marshall de la postguerra. Brasil reconstruye una Europa por año solo en intereses, sin amortización de la deuda. Esta ha sido la arena movediza que se ha tragado las mejores intenciones”, asegura.

En vísperas de las elecciones más inciertas de las últimas décadas, tanto los electores como los economistas brasileños se preguntan qué hará Guedes si llega a ocupar la cartera de Hacienda. “En realidad no sabemos muy bien qué esperar, porque cuando se mira el programa del candidato Bolsonaro, vemos que es muy vacío en lo que a la economía se refiere. Hay solo algunas declaraciones de principios. Esta incertidumbre es un problema y constituye el peor escenario. Bolsonaro deja más dudas que certezas”, comenta a El Confidencial Adhemar Mineiro, economista del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos de Río de Janeiro (DIEESE).

El citado programa electoral lleva una promesa implícita en su nombre. El camino de la prosperidad es en realidad un PDF lleno de generalidades, en el que se enuncia que la economía será liderada por dos instituciones: el Banco Central y el ministerio de Economía. La propuesta principal es fusionar este ministerio con los ya existentes ministerios de Hacienda, Planificación, e Industria y Comercio, además de la Secretaría Ejecutiva del Programa de Alianzas para las Inversiones. Las instituciones financieras federales quedarían de esta forma subordinadas al nuevo superministerio.

Algunos expertos en economía subrayan que no se trata de un proyecto novedoso. Ya hubo un ministerio parecido en la época del expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), cuando la inflación alcanzó el 2.000% y su Gobierno optó por un corralito que secuestró los ahorros de los brasileños en el intento de revertir la situación. Al recuperar esta idea, el equipo de Bolsonaro quiere mostrar que formará un Gobierno austero y que pretende evitar el despilfarro. Pero la perspectiva de dotar a Guedes de superpoderes suscita cierta desconfianza entre los expertos.

Recientemente Pérsio Arida, el asesor económico del también candidato conservador a la presidencia Geraldo Alckmin, abandonó su tradicional diplomacia para tachar a Guedes de “mitómano”. “Nunca publicó un artículo de relieve. Nunca dedicó un minuto a la vida pública. No tiene ni idea de las dificultades”, afirmó Arida, que es un académico prestigioso y uno de los autores intelectuales del Plan Real, el programa económico que ayudó a Brasil a salir del precipicio en los años 90. Este economista también considera poco realista la expectativa de Bolsonaro de recaudar un trillón de reales con las privatizaciones.

¿Un mero asesor?

En desacuerdo con esta visión pesimista André Braz, economista de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), manifiesta a este periódico que la posible llegada al poder del equipo Bolsonaro-Guedes no tiene por qué ser inquietante. “Que un futuro presidente no sepa de economía no tiene mucho peso. Para mí son más importantes las decisiones que toma, porque muestran cuáles son su preocupaciones y dónde está depositando su confianza para fomentar la actividad económica”, minimiza Braz. “Ya tuvimos muchos presidentes que no entendían nada de economía. Hasta aquellos que poseen una formación de economistas, no tienen práctica en la profesión y acaban estando no habilitados para decidir o entender lo que aconsejan sus asesores. Un presidente siempre va a necesitar a un brazo derecho”, añade.

Otra de las críticas contra Bolsonaro es que un candidato que admite cándidamente su ignorancia en las cuestiones macroeconómicas más básicas puede quedar rehén de Guedes y de su equipo. Estas voces temen que Bolsonaro no consiga ejercer un control crítico sobre las políticas económicas de sus colaboradores. “Para mí no existe el mínimo riesgo de que esto suceda. Bolsonaro podrá recurrir a todos los asesores económicos que quiera. Siempre habrá muchos expertos deseosos de trabajar para un presidente. Aunque no entienda todo, y yo creo que un presidente no tiene por qué saberlo todo, habrá asesores que le ayuden a tomar posición sobre los temas más variados”, señala Adhemar Mineiro.

Para este economista, la estrategia del Posto Ipiranga es un artificio de campaña muy cómodo para evitar tratar ciertos temas. “Pero es bueno recordar que cuando el candidato a la vicepresidencia, el general Hamilton Mourão, habló recientemente de eliminar la paga extra o cuando el propio Guedes mencionó la posibilidad de introducir un impuesto único no progresivo, ambos fueron desautorizados por Bolsonaro. Esto demuestra que este candidato tiene la palabra final”, agrega Mineiro.

Este especialista se refiere a la polémica que estalló cuando Guedes afirmó en una conferencia de puertas cerradas que podría introducir un impuesto único del 20% sobre la renta de personas físicas y jurídicas. Es una medida que en la práctica favorecería a los más ricos, que actualmente pagan el 27,5%, y penalizaría a los más pobres. Desde el hospital, donde se estaba recuperando del atentando sufrido el 6 pasado de septiembre, Bolsonaro se apresuró a desmentir a su más estrecho colaborador. En los días posteriores, su futuro superministro anuló todos los compromisos de la semana para reducir al mínimo el riesgo de ulteriores polémicas. “Efectivamente, la reintroducción de impuestos y la supresión de la paga extra son puntos polémicos que deberían ser explicados mejor antes de las elecciones”, reconoce André Braz.

Bolsonaro admite que no tiene un plan B para la economía en el caso de un conflicto de ideas con Guedes. “Para tristeza de la izquierda y de los estatalistas, no tenemos intención de morir”, ha dicho el candidato. Los economistas consultados discrepan sobre un hipotético Ejecutivo al mando de estas pareja de conveniencia. Para Adhemar Mineiro, el programa de Bolsonaro “no ofrece grandes novedades y solo presenta una radicalización de algunas medidas”.

En la opinión de André Braz, Guedes tiene formación y conocimiento económico de sobra para llevar a cabo los ajustes que la economía brasileña está precisando, comenzando por la reforma fiscal y de la seguridad social. “Habrá que ver si Guedes usará todo este saber pensando en la sociedad brasileña y en cuánto es desigual. Debido a una concentración muy grande de la renta, es importante pensar en qué tipo de política implementar para no empeorar la situación de una parte amplia de la población”, concluye este analista.

