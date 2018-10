Por qué hace años que Tom Cruise no ve a Suri, la hija que tuvo con Katie Holmes

Tony Ortega, un ex editor de The Village Voice y crítico de la Iglesia de Cienciología afirma que Holmes probablemente “firmó algún tipo de acuerdo en el que se comprometía a no hablar mal de la Cienciología” a cambio de recibir custodia de su hija. “Ella quería salirse y quería quedarse con Suri“, apuntó Ortega.