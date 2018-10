Presidentes del Legislativo boliviano continúan arremetida contra la CIJ y dicen que falló sin argumentos

Demanda marítima. Los legisladores del oficialista MAS siguen la línea que lanzó el presidente Evo Morales, quien dijo que en el fallo de la CIJ existen contradicciones.

Montaño y Barón continúan arremetida contra la CIJ y dicen que falló sin argumentos

Los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados. Foto: ANF

La Paz, 3 de octubre (ANF).- Los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Milton Barón y Gabriela Montaño continuaron la arremetida contra la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y aseguraron que dictó su fallo sin argumentos en la demanda de Bolivia contra Chile.

“Hay argumentos en los que la Corte Internacional de Justicia no dice por qué no le da la razón a Bolivia. No señala en ese resumen del fallo que leyó la Corte, por qué no le da la razón a Bolivia, no señala argumentos”, sostuvo Montaño en una rueda de prensa.

La legisladora dijo que se hará una revisión ceñuda y detallada, párrafo por párrafo de todo el fallo de la CIJ, que resolvió que Chile no tiene obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al océano Pacífico.

“Ustedes van a ver en cada argumento, los argumentos de Bolivia son innumerables pero luego se dice no hay obligación de negociar, y en muchos de ellos ni siquiera se dice el por qué no hay obligación de negociar, cuando hay documentación histórica que demuestra lo contrario”, acotó.

El máximo tribunal de justicia de la Organización de Naciones Unidas tras un análisis de los ocho argumentos que presentó Bolivia para sustentar que Chile incumplió sus promesas, que creo expectativas y negoció un acceso soberano al Pacífico, estableció que las pruebas no obligan al vecino país a negociar una salida al mar.

Sin embargo, el Gobierno cree que la CIJ incurrió en “contradicciones” entre la parte considerativa y resolutiva de su fallo. “Sentimos que no encontramos justicia en la Corte”, dijo Montaño.

“Cada uno de esos ocho argumentos elegidos por la Corte, cuando escucha y lee la introducción pareciera que nos va a dar la razón y concluye algo totalmente contradictorio que enumera en las argumentaciones”, explica la legisladora.

Por su parte, el presidente del Senado sostuvo que “no fue un fallo unánime”, que es “un fallo injusto” y que “es contradictorio”. De 15 jueces de la CIJ, 12 votos fueron en contra de la demanda boliviana y tres a favor, los votos más que suficientes para desestimar la demanda.

Montaño también calificó el fallo en el que primó el “formalismo jurídico” y la “tendencia conservadora”, al lamentar que la Corte haya priorizado su aplicación del derecho y no de la justicia.

“Hemos dicho que el fallo no nos parece justo, que primó en la CIJ una mirada positivista del derecho en vez de una búsqueda de justicia; formalista del derecho. No solo debería buscar la aplicación del derecho sino justicia”, comentó.

Las autoridades bolivianas habían cerrado filas señalando que la demanda marítima saldría victoriosa de la CIJ, porque existían todos los argumentos para que Chile se vea obligado a negociar, pero el tribunal desestimó los ocho argumentos jurídicos del país.

No obstante la presidenta de Diputados dijo con absoluta certeza que “la demanda boliviana se hizo bien, hubo un trabajo serio” y aseguró que tras el fallo se destacó el “trabajo serio, profesional, que se hizo por parte del equipo jurídico nacional e internacional”.