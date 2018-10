Que no te pase lo que a Jordi González en el ojo: la enfermedad que casi lo deja ciego

El desprendimiento de retina es un problema del ojo que sucede cuando el tejido que recubre la parte posterior del mismo se desprende.

El desprendimiento de retina es la separación de la membrana sensible a la luz en la parte psterior del ojo, tal y como recoge la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Cuando esta membrana, la retina, se separa se provoca el sangrado de los vasos próximos; esto genera cierta opacidad que puede hacer que la persona afectada deje de ver con claridad o por completo por el ojo dañado, tal y como le ocurrió al propio Jordi González. ¿Cuáles son los síntomas de un desprendimiento de retina? Es vital conocerlos, para así poder actuar lo antes posible y acudir al oftalmólogo para una revisión. Según el Instituto Catalán de Retina, dependiente del Centro Oftalmológico de Barcelona, algunos de los síntomas son los siguientes:

Aparición de cuerpos flotantes negros, manchitas o ‘moscas’ en el ojo

Destellos luminosos

Visión ondulante o acuosa

Sombras oscuras en alguna zona del campo de visión

Visión central borrosa

Pérdida rápida parcial o total de visión en un ojo

Es cierto que si se tiene alguno de estos síntomas, como ver luces parpadeantes en un ojo no tiene por qué significar necesariamente que se tiene un desgarramiento de retina: en concreto, este síntoma suele producirse también en casos de desprendimiento del vítreo posterior, que se estabiliza sin provocar ningún daño a la retina. En cualquier caso, si se nota uno de estos síntomas, es necesario ir al médico.

¿Pacientes con más riesgo?

Como ocurre con otras enfermedades, existen algunos pacientes que tienen más riesgo que otro. En este caso, según la Academia Estadounidense de Oftalmología, corren más riesgo de sufrir desprendimiento de retina las personas que han sido sometidas a algún tipo de cirugía ocular, ya sea por cataratas, glaucoma u otro tipo; los pacientes que toman medicamentos para el glaucoma que hacen que la pupila sea más pequeña; las personas con lesiones severas en los ojos, o con desprendimientos de retina previos y también aquellos con antecedentes. Además, las personas con alta miopía también son más susceptibles.

“El principal riesgo de los pacientes con miopía simple o magna son los desprendimientos de retina”, explicaba a Efe la presidenta de la Fundación Retina Plus, Marta Figueroa. ¿Por qué? Porque “el ojo miope tiene una longitud mayor y una retina más adelgazada. Si se forman agujeros o desgarros en esta capa y se introduce el líquido intraocular, incluso sangre, se ocasionan desprendimientos”. Eso sí, también como con muchas enfermedades se pueden tomar algunas medidas para prevenir el desprendimiento de retina.

En general para mantener la buena salud de los ojos es recomendable mantener una dieta alta en frutas, vegetales y omega-3, no fumar, evitar la exposición solar en exceso y las radiaciones ultravioletas y, además, mantener un control glucémico estricto en personas con diabetes. No obstante, dado que el desprendimiento de retina es poco frecuente en los sectores que no están en riesgo, lo recomendable es hacerse exámenes oculares periódicos y revisiones con dilatación de la pupila para poder detectarla cuanto antes.

Fuente: elconfidencial.com