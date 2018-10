Recomiendan a Mesa no ir con ‘viejos’

Ref. Fotografia: Alianzas. Mesa sumó el apoyo de varias plataformas ciudadanas, pero ninguna del oriente boliviano.

La diputada y politóloga, Jimena Costa, sugirió este lunes a Carlos Mesa evitar unirse con “viejos políticos” que vienen de partidos, puesto que la ciudadanía buscará en la lista de candidatos a gente nueva y no corruptos del pasado, que quieren vivir de la política.

“Como siempre se dice en política, hay sumas que restan”, señaló.

Caras conocidas. Para Costa, la gente está cansada de Evo Morales y Álvaro García, pero también de Samuel Doria Medina, Rubén Costas y Tuto Quiroga, mientras que Mesa, por el contrario, goza de mayor preferencia precisamente porque no viene de los partidos.

“Yo que Carlos Mesa no me uniría con los viejos políticos de siempre para que luego lo arrinconen y no haya una sola línea que responder, como ha pasado en Unidad Demócrata y como ha pasado en Convergencia”, manifestó.

La diputada alertó que en esta carrera electoral habrá políticos desesperados de entrar en una lista de candidatos, pero Mesa tiene la oportunidad de cualificar las listas dándole opción a los mejores hombres y mujeres del país.

Dijo que la gente también está harta de ver a los políticos peleando y discutiendo, ante lo cual considera que el que tenga más respeto a la ciudadanía va a ser el que tenga mejores oportunidades.

Por otro lado, el diputado Amilcar Barral expresó una posición diferente. Indicó que tanto jóvenes como viejos políticos deberían unirse para “salvar” al país. Pidió que Tuto, Rubén Costas, Samuel y Víctor Hugo Cárdenas converjan para hacer un frente y plantear una verdadera alternativa.

Conformar un bloque. El líder de Sol.bo y alcalde de La Paz, Luis Revilla, considera que la prioridad es trabajar en la posibilidad de conformar un “bloque fuerte de unidad” desde la oposición para ganarle al MAS de manera democrática en las próximas elecciones y así atender el pedido de la población boliviana.

“Nosotros estamos trabajando, impulsando la posibilidad de conformar un bloque fuerte desde la oposición, creo que esa debería ser la prioridad en este momento y estamos sosteniendo reuniones de manera permanente para lograr eso”, informó Luis Revilla el domingo a medios de comunicación que le consultaron sobre temas políticos en una entrega de obra de su gestión.

Crítica oficialista. El ministro de Justicia, Héctor Arce, consideró que la serie de candidatos de reciente aparición a la Presidencia de Bolivia representa el estado de cosas vigente en el lapso 1985-2005 que vino a apostrofarse como la “larga noche neoliberal” en el país.

5 de octubre

se anunció la candidatura de Carlos Mesa a la presidencia.

1 año y 8 meses

duró Carlos Mesa como presidente, desde el 17 de octubre del 2003 al 9 de junio de 2005.

EL DÍA y Agencias