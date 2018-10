Sinéad O’Connor se convierte al islam

La cantante irlandesa informa a través de las redes sociales que está orgullosa de convertirse a musulmana y que se cambia el nombre

Sinéad O’Connor debutó con una versión de ‘Nothing Compares to you’ de Prince en 1990. La artista ha comunicado a sus fans a través de su perfil de Twitter su conversión al Islam y ha anunciado su cambio de nombre, a partir de ahora pasa a ser Shudada’ Davitt. Y es que la intérprete ha decido proclamar la ‘shahadah’, la expresión de la fe musulmana que dice “no hay más dios que Alá, y Mahoma es su profeta”.

Una de las principales razones por las que O’Connor es conocida es por su controversia en 1992. Ella cantó ‘War’ de Bob Marley durante la emisión en directo del programa ‘Saturday Night Live’ y sacó una foto del Papa Juan Pablo II, la rompió y dijo: “Lucha contra el verdadero enemigo”. Contó que era una forma de protestar por los abusos sexuales hacia menores por parte de sacerdotes católicos y por la ocultación de los casos por parte de la Iglesia.

Con más de 16.000 seguidores en Twitter, Shudada’ Davitt asegura “estoy orgullosa de convertirme en musulmana. Ésta es la conclusión natural de cualquier viaje teológico inteligente. Todo estudio bíblico conduce al Islam lo cual hace que todas las demás escrituras sean redundantes. Tendré (otro) nuevo nombre, será Shudada”, dice Davitt.

Desde la proclamación de su nueva religión no ha parado de compartir imágenes y vídeos de su “nueva vida”, muchas de ellas llevando un hiyab (velo).

Shudada’ Davitt no es la primera en convertirse al islam. Hace 40 años fue el londinense Cat Stevens, ahora conocido como Yusuf Islam, quien decidió dar un nuevo rumbo a su vida. En 2007 contó el motivo por el que estuvo tres décadas sin cantar. E Imán de su mezquita le dijo que podía continuar con su música siempre que las canciones fueran moralmente aceptables pero él quiso evitar futuras polémicas.

La artista recientemente ha sido más protagonista por su vida personal que profesional. Sufre trastorno bipolar y se ha volcado mucho en las redes sociales, donde publica mensajes coherentes pero que son reconocibles por usar malas palabras y chillonas.

A finales del año pasado, la policía irlandesa acudió a ella después que publicara en su perfil de Facebook inquietantes mensajes que parecían anunciar su suicidio. “Las últimas noches han podido conmigo. He tomado una sobredosis. Es la única forma de que se me respete. No estoy en casa, estoy en un hotel en Irlanda, con un nombre falso. Si no estuviera escribiendo esto, mi familia y mis hijos no se enterarían”, dijo ella. Horas más tarde fue atendida en el hotel donde estaba alojada en Dublín y posteriormente hospitalizada. No es la primera vez que intentaba acabar con su vida.

Here is my 1st attempt at singing the Azan. I got some pronouncition wrong because emotions took me from my page… but there'll be hundreds of others onstage to come … — Shuhada' Davitt (@MagdaDavitt77) 19 de octubre de 2018

Fuente: La Vanguardia