Sol.bo señala que Rafael Quispe incita al racismo

Por llamar “q’aras” a Revilla y Mesa.

El portavoz de Soberanía y Libertad (Sol.bo), José Luis Bedregal, manifestó que el diputado Rafael Quispe incita al racismo y resentimiento, al calificar la unión de Carlos Mesa y Luis Revilla como una “alianza de q’aras”.

Quispe criticó la alianza de Mesa y Revilla porque no incluye a sectores indígenas campesinos. “La foto está clarita: dos q’aras”, manifestó.

Para el portavoz de Sol.bo, las declaraciones del diputado son censurables. “Para llamar un poco la atención apela a criterios que estimulan pues estas confrontaciones, esos criterios vinculados con el racismo”, afirmó.

Dijo que el argumento de Quispe imita al del Movimiento al Socialismo (MAS), porque ambos incitan el odio, rencor, resentimiento para tratar de generar un mejor posicionamiento de carácter político.

Bedregal lamentó que el diputado Quispe pretenda ser candidato a gobernador acudiendo a la “vieja práctica mañuda” de apelar a la confrontación y con un discurso que siembra odios raciales.

El portavoz explicó que la unión de Mesa y Revilla es el inicio de la alianza, y que para ampliar el bloque se acudirá a sectores indígenas del área rural.

“Que no se preocupe Rafael Quispe que por supuesto todos los sectores, no solamente del occidente, no solamente aymaras y quechuas, sino también indígenas de tierras bajas van a conformar el frente Ciudadan@s”, agregó.

Erbol / La Paz