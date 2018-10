TED Tarija aclara que participar de las elecciones primarias no es requisito para las nacionales

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, Gustavo Ávila, ha informado que las personas que no deseen participar en las elecciones primarias nacionales igual pueden participar en las elecciones nacionales,desmintiendo así lo que varias plataformas políticas están argumentando para ganar nuevos militantes.

“Es bueno informa a la ciudadanía lo siguiente, existen y el Tribunal Supremo lo ha informado así, 9 organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones primarias que como ustedes saben ya tienen su personería jurídica por lo tanto ya tienen su base de datos de militantes, lo que están haciendo las organizaciones políticas en este momento es ampliar el registro de sus militantes”, ha mencionado.

Además ha señalado que la ciudadanía no está obligada a inscribirse en las organizaciones políticas para participar de las elecciones nacionales del 2019.

“Informar a la ciudadanía que no están obligados a inscribirse de una u otra organización política, es una decisión del ciudadano y la podría llevar de este modo, ahora bien, si el ciudadano no participa en las elecciones primarias igual está habilitado para votar en las elecciones generales“, ha señalado.

Antecedentes

Asimismo, la autoridad afirmó que la norma también establece que la participación de las y los militantes en las Elecciones Primarias no es obligatoria y no se aplicarán multas ni sanciones para quienes no ejerzan el derecho al voto.

“Es falsa la información que circula donde se indica que las y los ciudadanos que no participen en las elecciones primarias quedarían inhabilitados para participar de las Elecciones Generales 2019”, sostuvo la autoridad.

Ávila hizo esta aclaración ante los medios de comunicación de Tarija, en el marco del plan de difusión que emprendió el TED para dar a conocer los alcances de la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas y el Reglamento Específico de las Elecciones Primarias de Candidaturas de los Binomios Presidenciales para las Elecciones Generales 2019, aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El presidente del TED Tarija, Gustavo Ávila, explicó que esta tarea de socialización comienza en primera instancia en medios de comunicación y que posteriormente se continuará con talleres de socialización de ambas normativas.

“Tenemos previsto llevar adelante talleres de capacitación con periodistas y representantes de organizaciones políticas. Asimismo, estaremos prestos a cualquier requerimiento de otra institución u organización social que lo requiera”, manifestó la autoridad.

Fuente: http://lavozdetarija.com