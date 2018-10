TSE en crisis con renuncia de Katia Uriona

Por “estancamiento en toma de decisiones”. En menos de un mes renunciaron primero el vicepresidente, José Luis Exeni, y ayer la presidenta del ente colegiado. Ambos alejamientos en el inicio de la época preelectoral

Katia Uriona, quien hasta ayer fue presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), renunció de forma irrevocable a su cargo como vocal mediante una carta que envió a la Asamblea Legislativa con¨el argumento que su decisión se debió a que la entidad colegiada llegó a “un nivel de estancamiento en la toma de decisiones referida a temas fundamentales”.

“Asumo la decisión de presentar mi renuncia irrevocable como vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cual pongo en su conocimiento como máxima instancia legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia”, dice parte de la misiva de la exautoridad.

Con la renuncia de Uriona, suman dos alejamientos del ente colegiado en menos de un mes. Primero renunció al cargo, José Luis Exeni, quien era Vicepresidente del TSE. Su dimisión fue el 1 de octubre, argumentando problemas de salud. 21 días después se va Uriona.

Katia Uriona, junto a los otros vocales del ente colegiado fue posesionada en el cargo el 13 de julio de 2015 y desde esa oportunidad, fue designada con apoyo de sus colegas, como presidenta del TSE. Cargo en el que duró tres años, tres meses y dos días.

En su carta de renuncia, Uriona argumentó que durante estos tres años de gestión y en el ejercicio de la presidencia del Órgano Electoral cumplió sus funciones con responsabilidad y empeño, para que sus actuaciones se enmarquen en la norma e institucionalidad del OEP.

“Sin embargo, en esta etapa, la Sala Plena, instancia colegiada y máxima para la toma de decisiones, ha llegado a una situación de estancamiento en la toma de decisiones referida a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad y los principios y valores comprometidos por mi persona, por lo cual me encuentro impedida de seguir asumiendo la representación y conducción de esta instancia, razón por la cual debo presentar mi renuncia”, afirmó.

La Sala Plena se queda con cinco miembros, precisamente en una etapa en la que se ha lanzado la convocatoria para las elecciones primarias y cuando el TSE deberá decidir la habilitación del binomo del MAS: Evo Morales y Álvaro García Linera.

Uriona fue una de las disidentes en aprobar el Reglamento para las Elecciones Primarias, por observar varios artículos entre ellos el 40, referido a que solo los militantes podrán impugnar a sus binomios en el marco del proceso interno de las organizaciones políticas.

Según el vocal. Antonio Costas, al momento de aprobar el reglamento para las elecciones primarias hubo tres disidencias entre las que estaba la de Uriona, lo que refleja que el descontento en el manejo del tratamiento de la nueva Ley de Organizaciones Políticas, generó esta desarticulación.

“Han habido tres disidencias en la sala. La disidencia de Uriona y de Sandoval y la mía”, afirmó Costas a tiempo de explicar que desde el comienzo del tratamiento del reglamento, los tres vocales expresaron su desacuerdo.

Asimismo, la renuncia de Uriona surge un día después de una entrevista que le hizo El Deber, periódico cruceño, al vicepresidente Álvaro García, a quien se le preguntó qué pasaría si el TSE no acata la decisión del Tribunal Constitucional en relación a la repostulación del presidente Evo Morales, tomando en cuenta que existe un referéndum constitucional que rechaza el cambio del artículo 168 y la repostulación de Morales. García Respondió:

“Nosotros no amenazamos, nosotros haremos respetar la Constitución. Siempre hemos hecho respetar la Constitución (…). Nosotros confiamos que ellos cumplirán el mandato supremo del único órgano que puede interpretar la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Esperamos que lo cumplan. No estamos amenazando, nosotros no amenazamos”, afirmó.

La vocal también se vio envuelta en dichos con el presidente Evo Morales y el presidente del Senado, Milton Barón, por la Ley de Organizaciones Políticas.

