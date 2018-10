Un programa argentino destroza al boliviano Lampe

En el programa Fútbol Al Horno de canal 26 de Argentina arremetieron en contra del arquero boliviano de Boca. Uno de los panelistas lo llamó "perro" y dijo que Lampe piensa que es Evo Morales o el ‘Diablo’ Etcheverry.

Con una camiseta con los colores de la selección boliviana el periodista, Pablo Carrozza, de canal 26 de Argentina, arremetió en contra de Carlos Emilio Lampe, la reciente contratación de Boca Juniors para la Copa Libertadores. Las imágenes que circulan en las redes sociales son repudiadas por los hinchas del fútbol en nuestro país.

TE PUEDE INTERESAR: Lampe revela a DIEZ detalles de su primera semana en Boca

¿Qué le pasó a la L y a la I del medio? preguntó uno de los periodista a lo que respondió Carrozza “la agarró el perro de Lampe. El perro de Lampe rompió la camiseta, que querés que haga. Me la agarro con este muchacho porque piensa que es Evo Morales o el ‘Diablo’ Etcheverry, los grandes ídolos de Bolivia. Lampe, no te voy a pegar porque sos boliviano, porque los bolivianos son laburante (trabajadores) te voy a pegar porque te cansaste de vender humo y todavía no te pusiste los guantes. No existís en Bolivia” disparó el hombre.

Por su parte, el conductor del programa, Flavio Azzaro, con total desconocimiento del pasado de Lampe en el fútbol chileno dijo que prefería hablar de otra cosa y no del jugador boliviano. “Si Boca trajo un arquero de la selección de Bolivia, que es la peor selección del Universo y encima era suplente en Huachipato, listo vamos a hablar de cocina. Déjate de joder como Boca va a traer al suplente de Huachipato”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: Escucha lo que dijo Mariano Closs por racismo contra Carlos Lampe

En días pasados, el periodista de Fox Sports, Martín Liberman, también criticó la contratación del boliviano. Indicó que por más bueno que sea era un “paracaidista” que no merecía estar en el arco de Boca en las semifinales de la Libertadores. En Bolivia respondieron al argentino y le recordaron que vino al país para la inauguración de un estadio, además de una entrevista al presidente Morales a cambio de 8.000 dólares.

Lampe llegó a inicios de la semana pasada contratado hasta fin de año. El boliviano llegó con el visto bueno del director técnico Guillermo Barros Schelotto.

Fuente: diez.bo