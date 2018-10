Unidad Nacional pide explicaciones sobre las razones del fallo

Unidad Nacional se ha manifestado en torno al fallo de la Corte Internacional de La Haya, que rechazó la demanda boliviana de obligar a Chile a negociar una salida soberana al Pacífico, calificándolo como “un hecho triste para el país y para la historia de la lucha nacional por la reconquista de la cualidad marítima perdida”.

En un comunicado firmado por Samuel Doria Medina, Unidad Nacional se dirige al pueblo boliviano para señalar que “la batalla por volver al Pacífico no acaba aquí; continuará hasta que logremos nuestro objetivo histórico. La unidad de los bolivianos se sobrepondrá a este revés como a otras adversidades previas”.

El comunicado añade que “es evidente que éste no era el resultado que esperábamos y que se nos dijo que tendríamos”. El partido de Doria Medina considera que el pueblo boliviano está “frustrado y merece una explicación seria y completa sobre las razones de este resultado tan desgraciado”. Unidad Nacional exige que los responsables políticos de la demanda den cuenta de sus actos a la ciudadanía. “Por qué nos hicieron soñar si no había la capacidad necesaria para ganar y defender los intereses de la patria”, señaló.