Ven que a Evo le juega en contra el 21F; a Mesa, la falta de firmeza

La mayoría de los encuestados consideran que el presidente Evo Morales no respeta la Constitución Política del Estado ni el 21F, por lo que no votarían por él. Por otro lado, la mayoría dice que a Carlos Mesa le falta “firmeza y carácter”.

A la pregunta de “¿Por qué razón no votaría usted por Evo Morales”, el 19% eligió la opción “porque no respeta la Constitución ni el Referendo”; el 13% eligió “porque en su Gobierno hay demasiada corrupción y abusos”; el 12% manifestó que no le gusta que Morales quiera “quedarse indefinidamente en el poder”, y el 12% optó por la alternativa “Por todo lo anterior”.

En cambio, el 17% afirmó que no elegiría ninguna opción, puesto que “votaría de todas maneras por Evo”.

El candidato del FRI

En el caso del candidato Mesa, los encuestadores de Página Siete preguntaron “¿Cuál es su mayor debilidad”. El 33% optó por la opción “Le falta firmeza/carácter”; el 22% eligió “No tiene partido político”; y el 16% eligió la opción “Tiene poca capacidad para gobernar”.

El 6 de octubre, Mesa lanzó su candidatura por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), con un discurso que interpela al “ciudadano”. Entonces, el postulante llamó a “construir un nuevo tiempo” . El 8 de octubre, el masismo inició una campaña negativa contra él.

El miércoles, Mesa firmó un acuerdo con 55 colectivos ciudadanos de seis departamentos. El postulante llamó a construir una democracia que deje de lado prácticas como el “cuoteo” y las “megacoaliciones”.

En el caso de la eventual candidatura de Morales, es necesario hacer referencia al referendo del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría dijo “No” a la reelección. No obstante, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en noviembre de 2017, habilitó al Jefe de Estado, con el argumento de que el artículo 23 del Pacto de San José establece que todo ciudadano tiene el derecho a elegir y ser elegido.

Con ese fallo Morales puede ser postulante en 2019, insisten los oficialistas. No obstante, los opositores y las plataformas rechazan ese dictamen porque -en su criterio- no respeta la voluntad de la mayoría, que el 21 de febrero de 2016 dijo “No” a la reelección.

El Tribunal Supremo Electoral tiene la “última palabra”. El 8 de diciembre debe dar a conocer qué candidaturas fueron habilitadas para participar en las internas.

Perfil del vicepresidenciable

La encuesta también preguntó a los consultados sobre qué características son las más importantes que debe tener un candidato a vicepresidente de la oposición.

En ese marco, el 24% dijo que “que tenga experiencia gobernando”; el 23% pidió “que sea valiente”; y el 21% afirmó “que represente a los movimientos ciudadanos”.

Página Siete / La Paz