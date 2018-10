Wilfredo Rojo: “El Gobierno quiere dividir al sector privado”

El máximo representante de los exportadores del país considera perverso, el conversar sobre el pago del doble aguinaldo. Advierte que mermará el emprendimiento en Bolivia.

Santa Cruz.- Ante el anuncio sobre un acercamiento con los empresarios privados de Bolivia por parte del ministro de Economía, Mario Guillén, indicó que la fecha para hablar sobre el pago del doble aguinaldo estará sujeta a la agenda del presidente Evo Morales.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Wilfredo Rojo, señaló que este decreto hasta parece “perverso” conversar sobre él. “No es bueno para la economía del país, porque atenta con la creación de nuevos puestos de trabajo y disminuye los nuevos emprendimientos”.

Rojo aclaró que en principio no hay fecha marcada para una reunión y Caneb no ha sido convocada, pero advirtió que el Gobierno está aplicando su estrategia de dividir al sector privado, es decir los pequeños frente a los grandes empresarios. “Pero eso no está bien porque todos hemos coincidido de que no podemos cumplirlo”, sentenció Rojo.

Por su parte, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) aceptó asistir al diálogo con el gobierno para escuchar las propuestas de las autoridades sobre el pago del segundo aguinaldo, y pidió que este beneficio sea modificado o anulado por el grave daño que causa a la economía.

El 10 de octubre, el presidente Evo Morales oficializó el pago del segundo aguinaldo al haber crecido la economía del país en el periodo interanual en 4,61%. de acuerdo con el decreto supremo ‘esfuerzo por Bolivia’, el segundo beneficio se paga cuando la economía del país supera el 4,5%.