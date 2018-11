5 juegos Android con impresionantes gráficos

Hablar de juegos Android es perdernos por un catálogo interminable de títulos que merecen 5 estrellas por diversos puntos. Ahora, si la cosa se trata de las entregas con mejores gráficos, entonces es lugar de mostrar 5 de los que más destacan en la tienda de aplicaciones de Google.

La lista selectiva es bastante minuciosa y cada uno cuenta con millones de descargas, buena valoración y sí, gráficos de lujo para que tengamos la mejor experiencia. Así que sin más que destacar, aquí tenemos a los ganadores que se pueden descargar de forma gratuita.

Si no has jugado o escuchado hablar de PUBG Mobile entonces no sabes lo que te estás perdiendo. En este Battle Royale tienes mapas realistas de principio a fin con armas, personajes, trajes y demás accesorios (incluidos los gráficos) que hacen que el juego sea uno de los títulos más importantes de todo el 2018.

Aquí descenderás de un avión y caerás en una isla con demás jugadores de todo el mundo. El desafío está en que debes eliminar a todo el que esté frente a ti y sobrevivir dentro del círculo azul hasta ser el único sobreviviente.

Los juegos de coches de carreras retrocedieron un paso cuando aterrizó Asphalt 9. Esta entrega desarrollada por Gameloft pone a disposición efectos 3D que no pasan desapercibidos. Aquí tenemos más de 50 coches, un montón de pistas y cientos de desafíos que deberás ir completando a través del modo online o individual.

En total tenemos hasta 60 temporadas y unas 800 carreras, suficiente para estar un buen tiempo corriendo, ¿o no? Sin lugar a dudas, otro juego que presume controles intuitivos y gráficos de maravilla.

Para los especialistas en las motocicletas y la velocidad, tenemos un título con un motor de juego especial, auténticas naves en dos ruedas y gráficos realistas en 3D con efectos de iluminación. A falta de uno, tenemos hasta 4 modos de juego, 24 pilotos internacionales y hasta 13 rondas ubicadas en 4 continentes. ¿Qué más quieres?

Su valoración es de 4,3 y también figura como una de las mejores entregas de carreras y gráficos de calidad. Pásate por la Google Play y échale un vistazo que se puede descargar a coste cero.

Si eres amante de la NBA y el baloncesto en toda su expresión, entonces NBA LIVE Mobile debe ser el juego especial para ti. Los desafíos, competiciones, controles y gráficos son solo algunos de los puntos fuertes de esta entrega que se engaveta más de 50 millones de descargas y una valoración de 4,4.

En NBA Mobile también tienes la posibilidad de subir de nivel completando objetivos y logrando canastas como los verdaderos profesionales.

Una valoración casi perfecta de 4,7 en Google Play le aseguran un puesto en el listado de juegos con mejores gráficos disponibles para Android. Y no es en vano, pues gracias a esto puedes enfrentarte y pelear con una buena inmersión en batallas contra cientos de guerreros en el abismo.

Un RPG no podía faltar en el listado y aquí lo tienes con todas las de la ley. Exprime todas las opciones de personalización de personajes y pelea cada batalla con altas probabilidades de ganar.

Fuente: wwwhatsnew.com