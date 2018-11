Aasana afirma que su trabajo técnico en los 39 aeropuertos de Bolivia es responsable y eficiente

El Aeropuerto de Copacabana esta vacío desde su inauguración, hace más de 4 meses. Los comunarios temen que la construcción sea un elefante blanco porque hasta la fecha ningún avión arribó o salió del lugar. Foto Página Siete.

La Paz, 19 nov (ABI).- La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) aseguró el lunes, mediante un comunicado, que el trabajo técnico que realiza lo hace con responsabilidad, eficiencia y compromiso, ante declaraciones de autoridades de la Gobernación de La Paz sobre el funcionamiento de tres aeropuertos.

“El trabajo técnico que se realizamos en los más de 39 aeropuertos y aeródromos del país se efectúa con responsabilidad, eficiencia y compromiso con el Estado Plurinacional de Bolivia, somos una identidad descentralizada bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda que trabajamos conjuntamente para poder dar el mejor servicio al país, es por ello que nos vemos en la necesidad de aclarar los siguientes puntos”, señala el primer párrafo del comunicado.

El primer punto se refiere al aeropuerto de Ixiamas y señala que la Gobernación de La Paz a la fecha no realizó el traspaso de su derecho propietario a Aasana, por eso ese aeropuerto no cumple con el SMS (sistema de seguridad operacional) y no es administrado por esta institución.

El segundo punto establece que el aeropuerto Tito Yupanqui de Copacabana, sí cuenta con el equipamiento necesario de tierra y aire para poder dar el servicio correspondiente.

Respecto al aeropuerto de Apolo, señala en el tercer punto, que cuenta con los equipos necesarios de tierra y aire para poder dar el servicio, motivo por el cual, en el momento de su inauguración por parte del gobernador de La Paz, Félix Patzi, Aasana presto el servicio.

En relación a las tergiversadas declaraciones del director de Infraestructura Productiva y Obras Públicas de la Gobernación de La Paz, Aasana está en la obligación de aclarar que sus competencias son de administración de aeropuertos y prestar servicios auxiliares a la navegación aérea, no es operador, ni menos fiscalizador, ni regulador, por lo que, no cuenta con las competencias de certificar ni habilitar aeropuertos cómo se manifestó en su momento.